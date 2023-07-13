“الاجازات الرسمية”اجازه راس السنه الهجريه 2023 فى مصر للعاملين بالدولة للقطاع العام والخاص

بمجرد انتهاء إجازة عيد الأضحى لعام 2023 يتساءل العديد من الموظفين والعاملين عن موعد اجازه راس السنه الهجريه الجديدة، سواء للاحتفال به والاهتمام بالأسرة والتجول مع الأطفال، ونحن نعلن لكم على موقعنا البديل بتاريخ اجازه راس السنه الهجريه ، حيث أعلن رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية الدكتور “مصطفى مدبولي” ، أن الإجازة الرسمية للسنة الهجرية الجديدة ستكون يوم الخميس المقبل الموافق 20 يوليو 2023 ، وتتزامن هذه الأسبوع مع إجازة ثورة 23 يوليو 1952 التي تم تحديد إجازة أيضًا وستكون يوم الأحد الموافق 23 يوليو.

اجازه راس السنه الهجريه

في كل عام هجري جديد، يحتفل المسلمون بالمولد النبوي واحتفالية بداية الشهر الأول من السنة الهجرية سيتم تحديد أول أيام السنة الهجرية الجديدة بعد رؤية هلال الشهر الفضيل وهو مؤشر لقدوم أول أيام السنة الهجرية يجب أيضًا أن نذكر أن هناك بعض العطل الأخرى خلال هذا الشهر الميلادي وهو يوليو ومن هذه العطل:

في يوم الخميس العشرون من يوليو عام 2023، سيتم احتفال برأس السنة الهجرية.

بعد ذلك، يأتي يوم الجمعة 21 يوليو 2023 كإجازة أسبوعية.

في يوم السبت الموافق 22 يوليو، ستكون هناك إجازة أسبوعية.

تعتبر ثورة يوليو مناسبة مهمة يتم الاحتفال بها في يوم الأحد 23 يوليو.

متي اجازة راس السنة الهجرية 1445

جاء تأسيس التقويم الهجري على يد الخليفة عمر بن الخطاب، حيث تم تسميته بهذا الاسم نسبةً إلى هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة في يوم 12 ربيع الأول الموافق 21 سبتمبر في العام 622م، ويعتبر انطلاقة بداية السنة الهجرية.