جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي علي الزمالك

يحتفظ النادي الأهلي بصدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري، بعد الفوز الكبير الذي حققه في مباراته أمام الزمالك المؤجلة من الجولة 31 من الموسم الحالي 2022-2023، والتي أقيمت يوم الخميس 13 يوليو 2023، وبهذا الفوز، ارتفع رصيد الأهلي إلى 78 نقطة، ويتفوق بفارق كبير عن المتسابقين الآخرين في البطولة.

فوز الأهلي علي الزمالك في الدوري

يحتل فريق الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 78 نقطة، متفوقًا على بيراميدز الذي يحتل المركز الثاني برصيد 67 نقطة بفارق 11 نقطة، في المركز الثالث يأتي الزمالك حامل لقب الموسم الماضي برصيد 59 نقطة، يليه في المركز الرابع فيوتشر برصيد 58 نقطة.

جدول ترتيب الدوري المصري موسم 2023

وإليكم جدول ترتيب الدوري المصري بعد إنتهاء مباراة الأهلي والزمالك في الجولة الـ 31 المؤجلة ببطولة الدوري المحلي لموسم 2023-2022 وهو كالتالي:

1- الأهلي 78 نقطة.

2- بيراميدز 67 نقطة.

3- الزمالك 59 نقطة.

4- فيوتشر 58 نقطة.

5- المصري البورسعيدي 47 نقطة.

6- المقاولون العرب 44 نقطة.

7- الاتحاد السكندري 43 نقطة

8- إنبي 42 نقطة.

9- فاركو 41 نقطة.

10- سموحة 39 نقطة.

11- سيراميكا كليوباترا 37 نقطة.

12 – الإسماعيلي 37 نقطة.

13- البنك الأهلي 36 نقطة.

14- طلائع الجيش 36 نقطة.

15- أسوان 33 نقطة.

16- غزل المحلة 33 نقطة.

17- الداخلية 32 نقطة.

18- حرس الحدود 21 نقطة.

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري

يتطلع جمهور النادي الأهلي لمعرفة موعد مباراته القادمة بعد الفوز الكبير الذي حققه الفريق في مباراته أمام الزمالك في الدوري المصري الممتاز، ويتوجه الأهلي لمواجهة المقاولون العرب في الجولة الـ34 من البطولة، وذلك يوم الأحد المقبل الموافق 16 يوليو 2023، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يسعى الأهلي لتحقيق الفوز في هذه المباراة ومواصلة مسيرته الناجحة في البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون العرب

تعتبر قناة أون تايم سبورت هي القناة الحصرية لنقل جميع البطولات المصرية في جميع أنحاء الوطن العربي، بدءًا من المحيط الأطلسي وحتى خليج عدن، وستعرض القناة مباراة القمة بين الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري بشكلٍ حصري. وبالنسبة للمشاهدين المصريين، ستكون القنوات الناقلة للمباراة هي “أون تايم سبورتس 1″ و”أون تايم سبورتس 2” التابعتين للشبكة المصرية.