موعد مباراة الأهلي القادمة أمام المقاولون العرب في الدوري المصري

يلتقي النادي الأهلي مع نظيره المقاولون العرب يوم الأحد المقبل الموافق 16 يوليو في الجولة الـ34 من بطولة الدوري المصري الممتاز، وتقام المباراة على ملعب المقاولون العرب في القاهرة، ويسعى الأهلي للحفاظ على صدارته لجدول ترتيب الدوري الممتاز عقب حصد اللقب المحلي بشكل رسمي.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب

يتطلع مشجعو النادي الأهلي لمعرفة موعد مباراتهم المقبلة أمام المقاولون العرب في بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2022/2023، ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الأحد الموافق 16 يوليو، وتنطلق في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب المقاولون العرب في القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون العرب

تردد قناة ON Time Sports 1 المخصصة لبث مباريات الدوري المصري الممتاز يختلف حسب المنطقة والتردد الذي يتم استقباله عليها. ولكن فيما يلي ترددات القناة الأكثر شيوعًا على الأقمار الصناعية الرئيسية:

النايل سات: التردد 10872 أفقي / معدل الترميز 27500 / FEC 5/6

عرب سات: التردد 11641 أفقي / معدل الترميز 27500 / FEC 5/6

بدر: التردد 12437 أفقي / معدل الترميز 27500 / FEC 3/4

يمكن للمشاهدين في مصر الاشتراك في خدمات نايل سات أو الكابل المحلي لمشاهدة قناة ON Time Sports 1. كما يمكن للمشاهدين الذين يعيشون خارج مصر مشاهدة القناة عبر بعض الخدمات الرقمية مثل beIN Sports وOSN وغيرها.

جدول ترتيب الدوري المصري 2023

1- الأهلي 78نقطة من 30مباراة.

2- بيراميدز 67 نقطة من 32 مباراة.

3- الزمالك 59 نقطة من 33مباراة.

4- فيوتشر 58 نقطة من 33 مباراة.

5- المصري البورسعيدي 47 نقطة من 32 مباراة.

6- المقاولون العرب 44 نقطة من 33 مباراة.

7- الاتحاد السكندري 43 نقطة من 33 مباراة.

8- إنبي 42 نقطة من 33 مباراة.

9- فاركو 41 نقطة من 33 مباراة.

10- سموحة 39 نقطة من 33 مباراة.

11- سيراميكا كليوباترا 37 نقطة من 33 مباراة.

12- الإسماعيلي 37 نقطة من 33 مباراة.

13- طلائع الجيش 36 نقطة من 33 مباراة.

14- البنك الأهلي 36 نقطة من 33 مباراة.

15- أسوان 33 نقطة من 33 مباراة.

16- غزل المحلة 33 نقطة من 33 مباراة.

17- الداخلية 32 نقطة من 33 مباراة.

18- حرس الحدود 21 نقطة من 32 مباراة.