حقيقة زيادة المعاشات في أغسطس القادم بقرار من التأمينات الاجتماعية عام 2023م

في ظل الظروف الاقتصادية تمر بها جمهورية مصر العربية، ينتظر ملايين المواطنين الذين يتقاضون معاشات من التأمينات الاجتماعية قرار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بشأن زيادة قيمة المعاشات في شهر أغسطس 2023، والتي تعتبر زيادة سنوية مقررة بموجب قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019.

حقيقة زيادة المعاشات في أغسطس

حيث نفى اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ما تم نشره من أنباء عن زيادة المعاشات في بداية أغسطس 2023 كالتالي:

أكد أن الزيادة السنوية التي كانت مقررة في شهر يوليو تم دفعها على المعاشات في أبريل الماضي.

وفقًا لقرارات فخامة اللواء عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

وأضاف سيادته في هذا البيان أن الزيادة التي تم إلحاقها بالمعاشات كانت 15 % من قيمة المعاش والتي حددت بحد أدنى 170 جنيهًا وبحد أقصى 1635 جنيهًا للمواطن.

طريقة صرف المعاشات

لتسهيل صرف المعاشات للمستفيدين من قانون المعاشات الذين تجاوز عددهم 11 مليون مواطن، فقد زودت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عدد من الخيارات التي يمكن لأصحاب المعاشات استخدامها لسحب رواتبهم والتي تشمل ما يلي:

آلات السحب الآلي.

مكاتب البريد المصري.

شركة فوري.

المحافظ الإلكترونية للهواتف الذكية

بنك ناصر الاجتماعي وفروعه.

جميع البنوك المصرية.

قانون التأمينات الاجتماعية

من بين التعديلات الجديدة التي شهدها قانون التأمينات الاجتماعية، يتساءل العديد من المستفيدين من المعاشات عن المادة 35 من القانون رقم 148 لسنة 2019، والتي تنص على أنه يتم رفع المعاشات سنويًا بنسبة لا تزيد عن 15 %، وتضاف هذه الزيادة في نهاية يونيو من كل عام وتبدأ في السريان من أول يوليو.