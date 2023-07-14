“سعر البيضة 3 جنية” أسعار بورصة الدواجن اليوم 14 يوليو 2023 الجمعة في مصر

جميع المواطنين بشكل مستمر يقومون بشراء الفراخ، وكذلك البيض، ويتساءلون الآن عن أسعار بورصة الدواجن اليوم 14 يوليو ، حيث أنها دائمًا ما تكون متغيرة، وفي السطور التالية سوف نوضح سعرها اليوم الجمعة بشيء من التفصيل والاهتمام.

أسعار بورصة الدواجن اليوم 14 يوليو

شهدت أسعار بورصة الدواجن اليوم 14 يوليو استقرار واضح، إذ أنها سجلت ما يلي:

بلغ سعر الفراخ البيضاء اليوم الجمعة الموافق من 14 يوليو 2023م، لما يقرب من حوالي 64 جنيهًا مصريًا، في حين يبلغ للمستهلك بما يقرب من حوالي 69 جنيهًا مصريًا.

كما أن سعر الفراخ الساسو بلغ اليوم الجمعة الموافق من 14 يوليو 2023م، لما يقرب من حوالي 102 و105 جنيهًا مصريًا، في حين يصل للمستهلك بما يقرب من حوالي 110 جنيهًا مصريًا.

هذا بجانب أن سعر الفراخ البلدي بلغ اليوم الجمعة الموافق من 14 يوليو 2023م، لما يقرب من حوالي 95 جنيهًا مصريًا.

كذلك أن سعر الفراخ الأمهات الأبيض بلغ اليوم الجمعة الموافق من 14 يوليو 2023م، لما يقرب من حوالي 58 جنيهًا مصريًا.

سعر طبق البيض اليوم الجمعة 14 يوليو 2023

جاء سعر طبق البيض اليوم الجمعة 14 يوليو 2023 مستقرًا بشكل واضح، فقد سجل ما يلي: