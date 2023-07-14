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زيادة الأسعار مع بداية يوليو!! تعرف على سعر الحديد اليوم 14 يوليو 2023 في مصر
الحديد سعره يكون متغير بشكل دائم، وذلك مثل باقي أسعار مواد البناء والتشييد الأخرى، يكون سعرها متفاوت، وكذلك مثل سعر الذهب، وسعر الدولار، ومن الجدير بالذكر أن هناك العديد من الأشخاص يريدون التعرف على سعر الحديد اليوم 14 يوليو ، لذا سوف نقوم بإتاحة الاسعار الحديثة لكم في هذا المقال.
سعر الحديد اليوم 14 يوليو
تراجع سعر الحديد اليوم 14 يوليو ، إلى أن سجل ما يلي في الشركات المختلفة:
- بلغ سعر طن الحديد شركة عز، اليوم الجمعة الموافق من 14 يوليو 2023م، لما يقرب من حوالي 38800 جنيهًا مصريًا.
- كذلك انخفض سعر طن حديد المصريين اليوم الجمعة الموافق من 14 يوليو 2023م، حتى سجل ما يقرب من حوالي 37800 جنيهًا مصريًا.
- كما وصل سعر طن حديد المراكبي، اليوم الجمعة الموافق من 14 يوليو 2023م، لما يقرب من حوالي 37000 جنيهًا مصريًا.
أسعار الحديد اليوم الجمعة 14 يوليو 2023
تراجعت أسعار الحديد اليوم الجمعة 14 يوليو 2023، حتى سجلت ما يلي في مختلف الشركات:
- سعر حديد العشري انخفض اليوم الجمعة الموافق من 14 يوليو 2023م، حتى سجل ما يقرب من حوالي 37100 جنيهًا مصريًا للطن.
- كذلك انخفض سعر طن حديد المعادي اليوم الجمعة الموافق من 14 يوليو 2023م، حتى سجل ما يقرب من حوالي 36800 جنيهًا مصريًا.
- هذا بجانب أن سعر طن حديد العتال قد انخفض اليوم الجمعة الموافق من 14 يوليو 2023م، حتى سجل ما يقرب من حوالي 37500 جنيهًا مصريًا.