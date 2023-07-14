عيار 24 ينخفض مرة أخرى!! سعر الذهب اليوم الجمعة 14 يوليو 2023

يظل معرفة سعر الذهب من أبرز الموضوعات الرائجة كل يوم من جانب المواطنين، حيث أنه بشكل مستمر يقوم المواطنين بالبحث عن سعر الذهب بشكل يومي، إذ يتساءل عن سعر الذهب اليوم الجمعة 14 يوليو عدد هائل من المواطنين، لهذا سوف نوضح لكم سعره بالتفصيل في السطور المقبلة.

سعر الذهب اليوم الجمعة 14 يوليو

شهد سعر الذهب اليوم الجمعة 14 يوليو استقرارًا واضحًا، وذلك عند المقارنة بأسعار أمس الخميس الموافق من 13 يوليو 2023م، حيث أنه قد سجل ما يلي في مختلف العيارات:

استقر سعر جرام الذهب عيار 24، اليوم الجمعة الموافق من 14 يوليو 2023م، إذ أنه سجل ما يقرب من حوالي 2491 جنيهًا مصريًا.

كذلك أن ثمن جرام الذهب عيار 21، استقر كذلك اليوم الجمعة الموافق من 14 يوليو 2023م، حيث أنه سجل ما يقرب من حوالي 2180 جنيهًا مصريًا.

هذا بجانب أن سعر جرام الذهب اليوم عيار 18، استقر اليوم الجمعة الموافق من 14 يوليو 2023م، إذ أنه ما يقرب من حوالي 1869 جنيهًا مصريًا.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 14 يوليو 2023

استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة 14 يوليو 2023، في كل العيارات، وهذا حينما ننظر إلى أسعار الذهب أمس الخميس الموافق من 13 يوليو 2023م، نلاحظ هذا الاستقرار في الأسعار، ومن الجدير بالذكر أن الجنيه الذهب أيضًا قد استقر في سعره، فلن يتغير سعره عن سعر أمس الخميس، إذ أنه قد سجل اليوم الجمعة 14 يوليو 2023م، ما يقرب من حوالي 17400جنيهًا مصريًا.