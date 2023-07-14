رابط results.mlazemna.com نتائج الثالث متوسط ٢٠٢٣ الدور الاول ملفات pdf جميع المحافظات بغداد/ الرصافة/ الكرخ/ البصرة / ذي قار/ ديالى/ كربلاء/ كركوك

نتائج الثالث متوسط ٢٠٢٣ الدور الاول كشوف pdf، منذ أن اعلن المتحدث باسم وزارة التربية العراقية بالاسبوع الماضي عن اعتماد نتائج الثالث المتوسط بكافة أنحاء العراق وبات الكثير من الطلاب والطالبات تترقب اعتماد نتائج الثالث بجميع محافظات العراق ولكن تم تأجيل الاعلان عن النتائج ولذلك لعدة أسباب سوف يتطلع الجميع عليها خلال استكمال المقال.

نتائج الثالث متوسط ٢٠٢٣ العراق الدور الاول

حيث كان من المفترض أن يتم الكشف عن النتائج في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت العراق يوم الثالث عشر من يوليو الجاري، ولكن اعلنت وزارة التربية العراقية ان النتيجة سوف تتأخر بعملية الاعتماد وذلك بسبب عدم الانتهاء من عمليات التدقيق.

تأجيل اعلان نتائج ثالث متوسط الدور الاول جميع المحافظات

هذا وقد أصدرت وزارة التربية، اليوم الخميس الموافق الثالث عشر من يوليو، تنويهاً جديداً بشأن نتائج الثالث متوسط والتي تم تأجيلها بسبب عدم الانتهاء من عمليات التصيح في عدة مدريات بالعراق ولذلك تم تأجيل عملية الاعتماد لعدة أيام ومن المفترض ان يتم الكشف عن النتائج بجميع المحافظات العراقية بداية من الاثنين وليست السبت كما هو منتشر. متي تعلن نتائج الثالث الدور الاول

وذكر إعلام وزارة التربية العراقية في بيان ورد لـ جميع الصحف العراقية بالدقائق الماضية عقب تأجيل النتائج، ان “نتائج الصف الثالث متوسط لم تكتمل حتى الآن لذلك تم تأجيل الكشف عن النتيجة” ومن المتفرض ان تعلن النتائج بجميع المحافظات بداية من يوم السبت او الاثنين القادم.