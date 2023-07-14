يزداد من جديد !! سعر الأسمنت اليوم 14 يوليو 2023 في مصر بسعر الجدول الجديد

معروف أن الأسمنت من أهم وأبرز مواد البناء، إذ أن له استخدامات كثيرة لا تعد ولا تحصى، فهو يتم من خلاله القيام بأعمال البناء المختلفة، ومن الجدير بالذكر أنه يتم التساؤل عن سعره بشكل يومي من قبل جميع المهتمون بذلك، إذ أن محركات بحث جوجل قد ازدادت اليوم حول التعرف على سعر الاسمنت اليوم 14 يوليو ، وفيما بعد سوف نرفق لكم تلك الأسعار الحديثة اليوم الجمعة 14 يوليو.

سعر الأسمنت اليوم 14 يوليو

تراجع سعر الأسمنت اليوم 14 يوليو ، حتى سجل ما يلي:

بلغ سعر اسمنت المسلح اليوم الجمعة الموافق من 14 يوليو 2023م، لما يقرب من حوالي 1760 جنيهًا مصريًا.

كذلك بلغ سعر أسمنت النصر اليوم الجمعة الموافق من 14 يوليو 2023م، لما يقرب من حوالي 1700 جنيهًا مصريًا.

كما أن سعر اسمنت الممتاز بلغ اليوم الجمعة الموافق من 14 يوليو 2023، لما يقرب من حوالى 1790 جنيهًا مصريًا.

أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 14 يوليو 2023

شهدت أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 14 يوليو 2023 تراجعًا طفيفًا، إذ أنها قد سجلت ما يلي: