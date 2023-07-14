“وصل وصل” شهادات بنك مصر الجديدة بأعلي عائد ممكن .. نكشف عن التفاصيل

يتساءل البعض لماذا تعد شهادات بنك مصر الجديدة خيار استثماري رائع، وذلك لأنها تضمن السلامة المالية للاستثمار وتوفر عائدًا ثابتًا على المدى الزمني المحدد، وتشجع شهادات الادخار الأفراد على تكوين ثقافة الادخار وتحفيزهم على زيادة رأس المال على المدى الطويل، كما توفر نسبة فائدة كبيرة للمستثمرين ويمكن شراء وإدارة شهادات الادخار بسهولة من خلال أقرب فرع للبنك.

شهادات بنك مصر الجديدة

شهادة القمة من شهادات بنك مصر الجديدة هي خيار استثماري فريد متاح للجميع، بغض النظر عن العمر، توفر الشهادة العديد من المزايا المثيرة:

مرونة الصرف: يمكن لحامل الشهادة سحب العائد بسهولة وسرعة باستخدام بطاقات الخصم الفوري.

إمكانية الاقتراض: يمكن لحامل الشهادة الاستفادة من قروض بأقل معدل فائدة باستخدام الشهادة كضمان.

استرداد القيمة: يمكن استرداد قيمة الشهادة بالكامل بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإيداع.

نسبة فائدة عالية: تتمتع الشهادة بنسبة فائدة ثابتة تبلغ 19% لمدة 3 سنوات.

دورية الصرف المرنة: يتم صرف الفائدة بشكل شهري لتوفير تدفق دخل منتظم.

حد أدنى للربط: يمكن البدء بالاستثمار بمبلغ 1000 جنيه فقط.

يعتبر استثمار شهادة القمة خيارًا مواتٍ لتحقيق عائد ممتاز واستخدام المزايا الفريدة التي تقدمها.

شهادة ابن مصر بعائد 22%

من شهادات بنك مصر الجديدة شهادة “ابن مصر” لمدة ثلاث سنوات، حيث يتم صرف العائد على الشهادة بشكل شهري ويبدأ بنسبة 22% سنويًا في السنة الأولى وتنخفض إلى 18% في السنة الثانية و16% في السنة الثالثة، تم رفع عائد شهادة القمة ذات المدة الثلاث سنوات إلى 19% سنويًا، ويتم صرف العائد بشكل شهري أيضًا، الشهادات متاحة للبالغين والقصر بدءًا من 1000 جنيه، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة واستردادها بعد 6 أشهر من تاريخ الشراء، يمكن شراء الشهادات من فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء البلاد أو عبر الإنترنت والموبايل البنكي.