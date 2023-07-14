“الاسعار في السوق السوداء تصل لـ 50ج” سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 14 يوليو2023

الدولار عملة يتوقف عليها أسعار العديد من المنتجات الأخرى، ومن الجدير بالذكر أن معرفة الأشخاص لسعر لدولار أمر مهم للغاية، فكما ذكرنا أن سعر يترتب عليه باقي الأسعار، كذلك أن سعر الذهب يكون متوقف على سعر الدولار، إذ أن الدولار إن زاد سعره، فإن سعر الذهب يزداد أيضًا، حيث أن بينهما علاقة طردية، كذلك أن هناك أشخاص كثيرة تتساءل عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 14 يوليو ، لذا سوف نوفرها لكم في السطور القادمة.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 14 يوليو

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 14 يوليو ، حيث أنه قد سجل ما يلي:

كما أن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، اليوم الجمعة الموافق من 14 يوليو 2023م، لما يقرب من حوالي 30.75 جنيهًا مصريًا للشراء، وكذلك حوالي 30.85 جنيهًا مصريًا للبيع.

هذا بجانب أن ثمن الدولار مقابل الجنيه المصري، في بنك الإسكندرية، اليوم الجمعة الموافق من 14 يوليو 2023م، لما يقرب من حوالي 30.85 جنيه للشراء، وكذلك حوالي 30.95 جنيهًا مصريًا. في حالة البيع.

سعر الأخضر اليوم الجمعة 14 يوليو

استقر سعر الأخضر اليوم الجمعة 14 يوليو حتى سجل ما يلي: