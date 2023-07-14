“هناكل لحمة كل يوم” أسعار اللحوم اليوم 14 يوليو 2023 في اكبر المجازر المصرية

ازداد بحث المواطنين عن أسعار اللحوم اليوم 14 يوليو ، فكل يوم يكون سعر اللحوم متغير، كما أن هناك العديد من المواطنين يرغبون في شراء اللحوم، لكن سعرها يكون مرتفع في كثير من الأحيان، فما هو سعرها اليوم الجمعة 14 يوليو؟ هذا ما سوف نتعرف عليه فيما يلي.

أسعار اللحوم اليوم 14 يوليو

استقرت أسعار اللحوم اليوم 14 يوليو ، مقارنًة بأسعار أمس الخميس الموافق 13 يوليو 2023م، إذ أنها سجلت الآتي:

بلغ ثمن كيلو اللحم الضأن اليوم الجمعة الموافق من 14 يوليو 2023م، لما يقرب من حوالي 240 حتى 280 جنيها مصريًا.

كما أن سعر كيلو اللحم البتلو بلغ اليوم الجمعة الموافق من 14 يوليو 2023م، لما يقرب من حوالي240 حتى 300 جنيهًا مصريًا.

هذا بجانب أن ثمن اللحم المفروم البرازيلي استقر هذا اليوم الجمعة الموافق من 14 يوليو 2023م، إلى أن سجل تقريبًا 220 جنيهًا مصريًا، وهذا للكيلو الواحد.

كما أن سعر كيلو اللحم الكندوز البلدي بلغ اليوم الجمعة الموافق من 14 يوليو 2023م، لما يقرب من حوالي 300 حتى 360 جنيهًا مصريًا.

أسعار اللحوم اليوم الجمعة 14 يوليو 2023

استقرت أسعار اللحوم اليوم الجمعة 14 يوليو 2023، فقد سجلت التالي: