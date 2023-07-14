يابختك لو انت منهم.. ضم فئات جديدة لمعاش تكافل وكرامة طوعًا لقرار الرئيس تعرف على أوراق التقديم

أكد المركز أنه تمت الموافقة على ضم فئات جديدة لمعاش تكافل وكرامة خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء. وجاء في قرار مجلس الوزراء نص الموافقة على تعديل بعض أحكام القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بالرقم 540 لعام 2015، المتعلق بقواعد وإجراءات صرف الدعم النقدي في إطار برنامج تكافل وكرامة، تم تنفيذ تعديلات هامة على برنامج تكافل وكرامة، الذي يستفيد حاليًا من مساعدة شهرية ما يقرب من 300 ألف أسرة، في إطار جهود الحكومة لتوحيد نظام الدعم النقدي المقدم للفئات المستحقة.

ضم فئات جديدة لمعاش تكافل وكرامة

وتمت تضمين توسيع نطاق ضم فئات جديدة لمعاش تكافل وكرامة تستحق دعمًا نقديًا نظرًا للظروف الصعبة التي يواجهونها. وتشمل هذه الفئات:

– النساء اللواتي يعيلن أسرهن ولديهن أطفال تجاوزوا سن الثامنة عشرة.

– الأبناء البالغين الذين تجاوزوا سن الثامنة عشرة وهم غير مدرجين في النظام التعليمي ويعانون من ظروف صعبة في عائلاتهم.

الأوراق المطلوبة للتقديم

وفقًا لتصريحات الوزراء، التي تم نشرها عبر صفحتهم الرسمية على فيسبوك، تم تحديد الوثائق المطلوبة لتقديم طلب للحصول على ضم فئات جديدة لمعاش تكافل وكرامة على النحو التالي: