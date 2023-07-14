“احسب هتقبض كام” تحديد موعد صرف زيادة مرتبات شهر يوليو 2023 المقررة من قبل الوزارة وهيئة الحكومة

زيادة مرتبات شهر يوليو 2023، أعلنت الحكومة عن زيادة رواتب أكثر من خمسة ملايين عامل في القطاع العام بمعدل متوسط يصل إلى 1000 جنيه سنويًا، ابتداءً من شهر يوليو 2023، تعتبر هذه الزيادة هي الأكبر في رواتب المواطنين على مدار العقد الماضي، ويؤكد الحكومة أن تمويل هذه الزيادة سيتم من مصادر التوفير في القطاع العام، ومن المتوقع أن تسهم الزيادة الجديدة في تعزيز الاقتصاد، ومن خلال هذا التقرير كافة التفاصيل بهذا الشأن فتابعوا معنا.

زيادة مرتبات شهر يوليو 2023

فيما يتعلق بزيادة مرتبات شهر يوليو 2023، هناك توجه من الحكومة لتطبيق علاوة دورية سنوية تبدأ مع بداية العام المالي الجديد في يوليو، ويتم صرف هذه العلاوة للموظفين وفقًا لقانون الخدمة المدنية، وقد قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي تقديم تاريخ صرفها لشهر أبريل كجزء من حزمة الحماية الاجتماعية للمواطنين، بهدف تخفيف الأعباء الناتجة عن الإصلاحات الاقتصادية والأزمات، تم رفع العلاوة من 7٪ إلى 8٪، وتم بالفعل صرفها في أبريل 2023 الماضي، ومع ذلك، لم تصدر الحكومة أو وزارة المالية أي إعلانات رسمية حتى الآن بشأن زيادة الرواتب في يوليو الجاري.

زيادة المرتبات بعد ترقيات يوليو 2023

ستتم ترقية الموظفين الذين استوفوا متطلبات ترقية المستوى الوظيفي الخاص بهم حتى نهاية يونيو 2023، ستتم ترقيتهم إلى المستويات الأعلى، مع الاحتفاظ بالفترة الزمنية التي قضوها في المستوى الوظيفي السابق بعد الترقية، ومن المقرر أن تتم هذه الترقية في بداية يوليو الحالي، على أن يكون الحد الأقصى للترقية هو مستوى وظيفي واحد فقط.