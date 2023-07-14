اضافة المواليد الجدد وتغيير رقم الهاتف.. التموين تكشف عن خبر سار لحاملي البطاقات التموينية

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية توفير خدمة اضافة المواليد الجدد وتغيير رقم الهاتف لحاملي بطاقات التموين، وذلك عن طريق إدخال هذه البيانات في سجلات البطاقات المخصصة على منصة “دعم مصر“، وكذلك عبر بوابة مصر الرقمية، أو من خلال زيارة مكاتب التموين، تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود وزارة التموين لتسهيل وتحسين خدمات المواطنين في الحصول على الخدمات المتعلقة بمنظومة دعم الخبز والتموين الإلكترونية.

اضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

وتواصل مكاتب التموين في جميع محافظات البلاد استقبال طلبات اضافة المواليد الجدد وتغيير رقم الهاتف للفئات المستحقة:

بما في ذلك مستفيدي معاش تكافل وكرامة

حاملي بطاقة الخدمات المتكاملة.

ومستفيدي معاش التضامن الاجتماعي.

وأبناء الشهداء.

وزوجات الشهداء.

وأبناء الأسر البديلة.

ويشترط في هذه الحالة أن يكون عمر الأطفال الذين سيتم إضافتهم لا يقل عن أربع سنوات.

شروط اضافة الابناء علي البطاقة

فيما يتعلق بإضافة المواليد على البطاقات التموينية، توجد بعض الشروط التي يجب توافرها:

– يتطلب إضافة المواليد أن يكون عمر الأطفال الذين سيتم إضافتهم لا يقل عن أربع سنوات.

– يتضمن طلب إضافة المواليد معلومات مثل اسم صاحب البطاقة، والرقم القومي، ورقم البطاقة التموينية.

– كذلك عدد الأفراد المسجلين على البطاقة، وتفاصيل الأفراد الذين سيتم إضافتهم، بما في ذلك أرقامهم القومية.

تعديل رقم الهاتف

واصلت الوزارة جهودها في تقديم خدمة اضافة المواليد الجدد وتغيير رقم الهاتف لأصحاب بطاقات التموين، يحق لصاحب البطاقة تغيير رقم هاتفه الخاص عن طريق زيارة موقع “دعم مصر” أو بوابة مصر الرقمية وإدخال الرقم الجديد.

هدف تسجيل أرقام الهواتف على بطاقات التموين هو تسهيل التواصل مع أصحاب هذه البطاقات لإعلامهم بالخدمات الحالية المتاحة وأيضًا لإبلاغهم بالخدمات المستقبلية التي يعتزم الوزارة تقديمها من خلال التواصل عبر الهواتف المحمولة.