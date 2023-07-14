خد بالك لتكون منهم.. 3 أسباب تؤدي الى وقف صرف السلع التموينية نهائيًا

أسباب تؤدي الى وقف صرف السلع التموينية حيث تقدم وزارة التموين والتجارة الداخلية مجموعة متنوعة من الخدمات التموينية لأصحاب البطاقات التموينية البالغ عددهم 64 مليون مواطن، تشمل هذه الخدمات توفير السلع الأساسية بقيمة 50 جنيهًا لكل فرد، بالإضافة إلى صرف الخبز المدعم، ومع ذلك، يوجد بعض الأخطاء التي يقع فيها أصحاب البطاقات التموينية، والتي تتسبب في تعليق استحقاقهم للدعم بشكل نهائي.

نصيب الفرد من التموين

قبل معرفة أسباب تؤدي الى وقف صرف السلع التموينية تضمنت تعليمات وزير التموين حصة الفرد من السلع التموينية على البطاقات بعد ارتفاع أسعارها بشكل مختصر ومبسط، وهي كالتالي:

– يتم صرف زجاجة زيت بحجم 800 مل لكل فرد، مع حد أقصى يصل إلى 4 زجاجات للبطاقة التموينية الواحدة.

– يتم صرف 1 كيلوغرام من السكر لكل فرد وحد أقصى يصل إلى 6 كيلوغرامات للبطاقة التموينية الواحدة، بناءً على احتياجاتهم.

– يتم صرف 1 كيلوغرام من الأرز للبطاقة التموينية التي يقل عدد أفرادها عن 4، ويتم صرف 2 كيلوغرام من الأرز للبطاقة التي تحتوي على 4 أفراد أو أكثر. أما في حالة عدم توفر الأرز، يمكن صرف عبوة 800 جرام من المكرونة للبطاقة التي تحتوي على أقل من 4 أفراد، ويتم صرف 2 عبوة من المكرونة للبطاقة التي تحتوي على 4 أفراد أو أكثر.

– يتم صرف المستحق الباقي من الدعم للمواطنين من قائمة السلع التموينية الأخرى المتاحة في النظام التمويني.

وقف صرف السلع التموينية نهائيًا لهؤلاء

ونبهت وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أنه توجد أسباب تؤدي الى وقف صرف السلع التموينية في حالة ارتكاب صاحب البطاقة لسلسلة من الأفعال، وتشمل هذه الأفعال: