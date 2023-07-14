“كل حاجة عاوز تعرفها” بدء التسجيل في اختبار القدرات لطلبة الثانوية العامة 2023 وطرق دفع رسوم التسجيل

اختبار القدرات 2023، قد أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أيمن عاشور، عن توفير جميع الخدمات الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة للالتحاق بالجامعات لعام 2023، سيتم تنسيق القبول في الجامعات من خلال هذه الخدمات الإلكترونية، والتي ستسهم في تسهيل عملية الالتحاق بالكليات المطلوب اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، يهدف هذا الإجراء إلى تيسير الوصول إلى المعلومات والإجراءات اللازمة للتسجيل في الجامعات وتسهيل تنظيم العملية التعليمية للطلاب.

موعد التسجيل في اختبار القدرات 2023

ستتاح فترة التقديم لاختبارات القدرات للكليات المشترط فيها اجتياز هذه الاختبارات للعام 2023، وذلك اعتبارًا من يوم السبت الموافق 15 يوليو 2023 وحتى يوم الخميس الموافق 27 يوليو 2023.

إليك قائمة بأسماء الكليات التي يلزم إجراء اختبار القدرات لها:

كليات الفنون الجميلة (تخصصات الفنون والعمارة)،

كليات الفنون التطبيقية في جامعات حلوان ودمياط وبنها وبني سويف.

كلية التربية الموسيقية في الزمالك بجامعة حلوان.

كلية التربية الفنية في الزمالك بجامعة حلوان، كلية التربية الفنية في جامعة المنيا.

كليات التربية الرياضية.

كليات التربية النوعية في تخصصات التربية الفنية والتربية الموسيقية، وشعبة المسرح التربوي في كلية التربية النوعية بجامعة المنصورة، وشعبتي التربية الفنية في كلية التربية في الإسماعيلية بجامعة قناة السويس.

وكلية التربية في السويس بجامعة السويس.

وكلية التربية في الإسماعيلية بتخصص التربية الموسيقية بجامعة قناة السويس.

خطوات التسجيل لأداء اختبارات القدرات للكليات

لتنفيذ عملية التسجيل في اختبار القدرات، اتبع الخطوات التالية: