رابط التسجيل في الكلية التقنية لعلوم الطيران 2023/2024 رابط  ic.edu.sa | الشروط واخر موعد للتسجيل

نقوم بتوفير رابط التسجيل في كلية التقنية لعلوم الطيران 2023 عبر الموقع الإلكتروني للكلية. وذلك بعد الإعلان الرسمي عن فتح باب التسجيل والقبول في الكلية التقنية بالرياض وكلية “إتقان” التقنية بالجعيمة للعام الدراسي الجديد 2023م/2024م. وتم فتح باب التسجيل الآن عبر الموقع الإلكتروني وتعبئة نموذج التقديم المبدئي. ونود التأكيد على أهمية الدقة أثناء إكمال المعلومات، بالإضافة إلى استكمال جميع الحقول المطلوبة. كما نقدم في مقالنا رابط التقديم الرسمي في الكلية، بالإضافة إلى توضيح شروط القبول في البرنامج التدريبي ومتطلباته.

التسجيل في الكلية التقنية لعلوم الطيران

الكلية العالمية لعلوم الطيران التقنية في الرياض هي مؤسسة حكومية تابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وتديرها شركة كليات التميز، تأسست الكلية في عام 2014، وتوفر تدريبًا للشباب الذين يرغبون في العمل في مجال هندسة صيانة الطائرات، وتعتبر واحدة من الكليات الرائدة في هذا المجال، حيث تقدم برامج تعليمية حديثة ومتقدمة.

تُوفِّر للطلاب فرصة للحصول على تدريب عَمَلِيٍّ في أفضل شركات الطيران في المملكة العربية السعودية، وسيتم توفير المواد التعليمية والتدريبية باللغة الإنجليزية، وبعد اكتمال ساعات التدريب على مدار ثلاث سنوات يُمنح المتدرب شهادة دبلوم مُعتَمَدَةٍ من قِبَلِ المؤسَّسَةِ.

مواعيد التسجيل في الكلية التقنية العالمية بالرياض

أُعلِنَ عن فتح باب التقديم والتسجيل في كلٍّ من الكلية التقنية العالمية بالرياض، والجعيمة “إتقان” في الفترة القادمة.

تبدأ من يوم الأحد التاسع من يوليو لعام 2023 ميلادي، والذي يوافق الحادي والعشرين من شهر ذي الحجة لعام 1444 هجري.

تستمر عملية التقديم حتى يوم السبت الموافق 22 يوليو 2023م، والذي يوافق 4 محرم 1445هـ.

رابط تقديم الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران

يتم التقديم على البرنامج التدريبي بالتوجه مباشرةً إلى موقع الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران (ic.edu.sa)، وتقوم بتعبئة بيانات نموذج التقديم بشكل كامل، ويجب تحري الدقة عند إدخال المعلومات، والبيانات المطلوبة، كما يجب إدخال كافة