“هي دي الأخبار ولا بلاش” طرح شهادة إدخار جديدة بأعلى فائدة لمدة 4 سنوات.. و بعائد شهري

على الرغم من تركز معظم البنوك على شهادات الادخار الثلاثية (مدتها 3 سنوات) من خلال توفير أعلى أسعار الفائدة عليها، قام بنك خاص بالتنافس من خلال إصدار شهادة لمدة 4 سنوات تمنح أعلى فائدة متاحة في هذه المدة بالمقارنة مع البنوك الأخرى.

أعلن البنك الأهلي الكويتي- مصر عن إمكانية الحصول على شهادة ادخار لمدة 4 سنوات بنسبة فائدة ثابتة تبلغ 16.25%، حيث يتم صرف العائد الشهري على مدار فترة الأربع سنوات.

يُعَتَبَرُ عَائِدُ شَهَادَةِ “الأَهْلِيَّ الكُوَيْتِيَّ- مِصْرٌ” هُوَ الأَعْلَى لِمُدَّةِ ٤ سِنَوَاتٍ فِي السُّوقِ الدَّاخِلِيَّةِ، وَقِدْ يَعْنِي هَذَا العَائِدُ أَنَّهُ فِي حَالَةِ إِيدَاعِ مَبْلَغِ ٥٠٠ أَلْفِ جَنِيهٍ مُصْرِيٍّ مُثَلًَّا، فَسَيُحْتَسَبُ فَائِدَةُ ٦٧٧٠ جَنِيهًا مُصْرِيًّا شَهْرِيًّا بِشَكْلٍ مُنتَظِمٍ لِمُدَّةِ ٤ سِنَوَاتٍ.

مزايا أخرى للشهادة

وفي إطار فوائد الشهادات الادخارية في البنك، يتاح القرض بنسبة تصل إلى ٩٥٪ من قيمتها، وأيضًا يمكن استرداد المبلغ بعد مرور ستة أشهر من تاريخ إصدار الشهادة – وفقًا للجداول المقررة لاستعادة المبلغ.

يتم شراء المنتج للأفراد الطبيعيين فقط سواء كانوا مصريين أو أجانب، بالإضافة إلى ذلك، يتم تحويل العائد تلقائيا إلى حسابك الجاري أو الادخار الخاص بك، ويتم أيضا إضافة العائد تلقائيا إلى حساب العميل الجاري أو الادخار الخاص به.

رفع الفائدة في البنوك

يجب أن نلاحظ أن العديد من البنوك التي تعمل في السوق المحلية قد اتخذت خلال الفترة الأخيرة قرارًا بزيادة الفائدة على الشهادات والحسابات، وذلك وفقًا لمعدلات العائد في السوق. يأتي ذلك بعد أن رفع البنك المركزي الفائدة بنسبة 10% خلال الفترة من مارس 2022 حتى مارس 2023.

واحدة من الشهادات المشهورة والتي يمكن الحصول عليها في السوق هي شهادات بنك الأهلي ومصر لمدة 3 سنوات. تتوفر هذه الشهادات بفائدة ثابتة تصل إلى 19٪ أو 22٪ للسنة الأولى و18٪ للسنة الثانية و16٪ للسنة الثالثة. وبالإضافة إلى ذلك، يتم صرف العائد النقدي على هذه الشهادات شهريًا.