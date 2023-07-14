حمل الآنـــ | نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول بالرقم الامتحاني من موقع وزارة التربية العراقية  | موقع نتائجنا

نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2023 هي موضوع البحث للعديد من الطلاب والطالبات في جميع محافظات العراق في هذه اللحظات. قد انتهى طلاب وطالبات الصف الثالث المتوسط من أداء الاختبارات يوم الخميس الماضي، وهم ينتظرون بفارغ الصبر إعلان وزارة التربية العراقية لنتائجهم عبر موقع الوزارة الرسمي. يعتبر موقع وزارة التربية مصدرًا موثوقًا للاستفسار عن نتائج الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية، حيث يمكن للجميع الاطلاع على نتائج الثالث المتوسط 2023 وطباعتها بتقنيات الكترونية. وسنوضح لكم الطريقة الصحيحة للاستفسار عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2023 .

رابط استعلام نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2023

أشارت وزارة التربية العراقية إلى بعض الإجراءات التي يمكن من خلالها لأي طالب الاستفسار عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2023 . يجب الاستعلام بعد تصديق النتائج من قبل الوزارة رسميًا، ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

يجب الوصول إلى منصة وزارة التربية العراقية للاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط.

يتم إدخال الكود في الحقل المخصص له من أجل فتح واجهة الصفحة الرئيسية للمنصة.

من ثم، يجب اختيار البحث عن (نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول) .

وضع الرقم الامتحاني واسم الطالب في المكان المناسب المخصص لهما.

ثم النقر علي استعلام.

تعرض المنصة جميع المعلومات المتعلقة بنتائج كل طالب أو طالبة في جميع المواد التي تم اختباره فيها.

يمكن لكل طالب أن يحصل على نتيجته من خلال الضغط على زر الطباعة.

⇓⇓⇓

موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

موقع نتيجة نت

الإعلان عن نتيجة ثالث متوسط 2023 في العراق

أعلنت وزارة التربية العراقية بأن نتائج الصف الثالث المتوسط ستُعلن في جميع محافظات العراق خلال الساعات القليلة القادمة. وتمت إجراءات تصحيح امتحانات طلاب الصف الثالث المتوسط بنجاح، وستتم الإعلان عن النتائج رسميًا من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية.

تمثل النتائج في الصف الثالث تقييمًا مهمًا لكثير من الطلاب في العراق، حيث تعكس تقييمًا مفصلًا لهم وتساعد في تحديد واجهة المرحلة الدراسية الجديدة المقبلة.