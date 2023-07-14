فلوس بالكوم.. تعديلات جديدة على شروط استحقاق المعاش المبكر + تعويضات مالية كبيرة

شروط استحقاق المعاش المبكر حيث تعتبر استخدام بعض الموظفين في القطاع العام لخيار الاستقالة المبكرة كحلاً لمشاكلهم الشخصية أو في حالة تعرضهم لأمراض مزمنة تمنعهم من أداء واجباتهم الوظيفية، وقد أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا جديدًا يعتبر قوانين تسوية المعاش المبكر للعاملين الذين انتهت خدماتهم غير دستورية، وهذا وفقًا للقانون السابق للتأمين الاجتماعي الذي تم إلغاؤه.

تسوية المعاش المبكر

شروط استحقاق المعاش المبكر أصدرت المحكمة الدستورية حكمًا بعدم دستورية قواعد تسوية معاش العاملين الذين يحصلون على المعاش المبكر، حيث أشارت إلى أن المستفيدين الأساسيين من هذا القرار هم الأشخاص الذين انتهت خدمتهم لأسباب صحية أو مرضية مزمنة، أو الذين استقالوا بناءً على رغبتهم الشخصية.

وأوضحت المحكمة أن حكمها يلغي جدول رقم 9 الذي كان يستخدم لتسوية المعاشات للأشخاص الحاصلين على شروط استحقاق المعاش المبكر ، وتعزو السبب في ذلك إلى نقص الموارد المالية لدى هيئة التأمينات التي لا تستطيع تحمل تكاليف معاشات جديدة، وبناءً على ذلك، صدر حكم المحكمة الدستورية وتم تنفيذ هذا القرار منذ نشره في الجريدة الرسمية، دون تأثيره على المعاشات السابقة.

شروط استحقاق المعاش المبكر

وأشارت التوجيهات إلى أن شروط استحقاق المعاش المبكر أو إنهاء الخدمة يتطلب الامتثال لمجموعة من الشروط التالية: