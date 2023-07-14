لينك pdf الآن الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2023 حسب الاسم الدور الأول عبر موقع وزارة التربية العراقية epedu.gov.iq

أعلن وكيل وزارة التربية الأستاذ فلاح القيسي، خلال نصريح صحفي، أن إعلان نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول على موقع نتائجنا وموقع وزارة التربية العراقية سيكون قبل يوم الخميس المقبل، كما طمأن الطلاب والطالبات بارتفاع نسب النجاح، قائلا: “نسب النجاح والمعدلات جيدة”، وبذلك الإعلان الرسمي تصدر نتائج الصف الثالث المتوسط pdf هذا الأسبوع رسميًا على أقصى تقدير.

وبهدف تحقيق هذا الهدف، تعمل وزارة التربية والتعليم العراقية باستمرار على تدقيق ومراجعة أوراق التصحيح، وذلك من أجل ضمان نزاهة وموضوعية العملية. ينتظر الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر إعلان نتائج الصف الثالث المتوسط لعام 2023، الذي يمكن الاطلاع عليها عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وموقع “نتائجنا”، حيث ستتوفر النتائج في ملفات PDF لكل محافظة.

موعد إعلان نتيجة الثالث متوسط 2023

وأعلنت وزارة التربية والتعليم بالعراق أن نسبة النجاح في امتحانات الصف الثالث المتوسط لعام 2023 قد تجاوزت 90٪، وهذا مؤشر جيد للغاية خاصةً وأنه لم يتم رصد أي حالة غش في جميع محافظات العراق، وهذا يعود إلى الجهود المبذولة من قبل الوزارة والقائمين على المراقبة.

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موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

موقع نتيجة نت

ثالث متوسط السليمانية بالاسم pdf

اعلنت وزارة التربية العراقية أن النتائج المتعلقة بامتحان الثالث المتوسط للدورة الأولى ٢٠٢٣ لن تتم تركها مركزيًا، بل ستكون من مسؤولية كل محافظة إصدار هذه النتائج بعد اكتمال عملية التصحيح. بالإضافة إلى ذلك، سيتم نشر نتائج الشهادة المتوسطة بشكل تدريجي في جميع محافظات العراق، وسيتم نشر نتائج امتحان الثالث المتوسط للدورة الأولى كامِلةً على موقع وزارة التربية العراقية في السليمانية، دون الحاجة لزيارة المدارس. يُعَتَبَرُ موقع وزارة التربية العراقية المصدر الرسمي لإعلان النتائج في العراق. وبمجرد تأكيد وزارة التربية العراقية لنتائج امتحان الثالث المتوسط للدورة الأولى ٢٠٢٣، سيتم رفعها فورًا على الموقع الرسمي للوزارة، وسيتمكن جميع الطلاب من الحصول على النتائج من خلال اتباع الإجراءات المحددة.

في هذا الصف، ينتظر الطلاب بلهفة الإعلان عن النتائج، آملين في الحصول على درجات مميزة، وخاصة الطلاب المتفوقين الذين عادوا إلى ترتيب المراكز بين أقرانهم في المدارس. ويتاح لهؤلاء الطلاب استعلام النتيجة عبر موقع وزارة التعليم باستخدام رقم الامتحان الخاص بهم.