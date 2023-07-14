مفاجأة غير متوقعة في أسعار الفراخ اليوم الجمعة.. الدواجن برخص التراب النهاردة ألحق اشتري

شهدت أسعار الدواجن حالة من الانخفاض الملحوظ في تعاملات اليوم الجمعة الموافق 14 يوليو 2023، وذلك في العديد من محلات بيع الدواجن بالأسواق على مستوى جمهورية مصر العربية، جاء هذا بعد أن شهدت موجة من ألارتفاعات الملحوظة في الآونة الأخيرة، بما أثر ذلك على العديد من المستهلكين وكذلك محالات بيع الدواجن، وعبر السطور التالية نوضح لكم أخر تحديث لأسعار الفراخ حتى يتعرف عليها الجميع.

أسعار الدواجن والبيض اليوم

بعد موجة الارتفاع الكبيرة التي شهدتها الدواجن خلال الفترة الماضية، مما أثر ذلك على محلات بيع الدواجن، فإن أسعارها جاءت على النحو التالي:-

وصل سعر كيلو الدواجن البيضاء عند 77.29 جنيه، بعد أن تراجع بنحو 2.79 جنيه.

في حين بلغ سعر الكيلو من الدواجن البلدي لتسجل نحو 103.7 جنيه، وذلك بانخفاض 2.79 جنيه.

سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة 14 يوليو

وفي تعاملات اليوم الجمعة فقد جاءت أسعار البيض بالعديد من المحالات وأسواق بيع الدواجن على النحو الأتي:-

وصلت سعر كرتونة البيض الأبيض عند نحو 110.75 جنيه.

في حين بلغ كرتونة البيض الأحمر لتسجل نحو 117.75 جنيه.

كما أن سعر كرتونة البيض البلدي سجلت نحو 115.75 جنيه.

أسعار الفراخ البيضاء

في نفس السياق أكدت شعبة الدواجن أن أسعار الفراخ البيضاء انخفضت في تعاملات الأسبوع الحالي داخل العديد من المحافظات بنحو 5 جنيهات للكيلو الواحد، مقارنة بالأسعار قبل موسم عيد الأضحى المبارك الذي شهد ارتفاعًا ملحوظًا بسبب زيادة الطلب عليه.