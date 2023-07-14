زيادة جديدة في المعاشات.. خبر سعيد لجميع أصحاب المعاشات برفع معاشاتهم إلى 35% زيادة مع بداية شهر أغسطس

لم يتبق سوى أيام قليلة على موعد صرف معاشات شهر أغسطس التي ينتظرها ملايين المواطنين على مستوى جمهورية مصر العربية، حيث إن وزارة التضامن قد أقرت مؤخرًا الزيادة الأخيرة التي صدرت بقرار من رئيس الجمهورية إلى جميع المواطنين المعنيين، فضلاً عن أن الزيادة تم تطبيقها مع بداية شهر أبريل الماضي 2023، من أجل أن يتمكن العديد من المواطنين ومستفيدي المعاشات الحصول عليها.

صرف زيادة المعاشات

وفي إطار الزيادة المقرة من قبل الحكومة، أعلن مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، عن وجود زيادة في معاشاتهم لجميع أعضاء الأطباء البشريين، الصيادلة، الأسنان، على أن يتم صرفها مع بداية شهر أغسطس القادم، مع العلم أن الزيادة المقرة بلغت نسبتها نحو 35%، لترتفع المعاشات من 1000 جنيه إلى 1350 جنيه، أي بزيادة وصلت قيمتها إلى نحو 350 جنيه، ليتم صرفها لكافة أعضاء النقابات الأربعة البالغين سن التقاعد، على أن يتم صرفها كل ثلاثة أشهر، وهي تعد أكبر زيادة في تاريخ النقابة.

الزيادة الثانية للمعاشات

وأوضح الدكتور خالد سليم، النقيب العام للأطباء البيطرين، أن الزيادة الثانية في دورة النقابية الحالية، لتبلغ قيمة المعاشات من 900 جنيه ثم زادت بقيمة بلغت نحو 1000 جنيه وبنسبة وصلت لـ 25%، وفي هذا قام مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية بإصدار أخر زيادة، لتصل قيمة المعاشات الخاصة بالمشتركين إلى 1350 جنيه شهريًا، فضلاً عن إمكانية صرف هذه المعاشات من جميع المنافذ المنتشرة على مستوى الجمهورية وفي مختلف المعاشات، إضافة إلى البنوك المعنية بالصرف.