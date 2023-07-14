قرار عاجل من وزارة التربية العراقية بحجب نتائج الثالث متوسط 2023 دور أول إلى هذا الموعد

أعلنت وزارة التربية العراقية عن حجب نتائج الصف الثالث متوسط إلى يوم السبت أو الأحد القادمان، نظرًا لأن النتائج مازالت قيد المراجعة، مع العلم أن هناك العديد من الشائعات التي ظهرت مؤخرًا تُفيد بظهور النتائج عبر بعض المنصات الرقمية، لكن الوزارة قد ردت على كل مثل هذه الشائعات نتائج الصف الثالث متوسط 2023 دور أول سيتم إعلانها عبر الموقع الرسمي للوزارة، بعد اعتمادها من قبل وزير التربية العراقي، في سبيل معرفة جميع الطلبة بالنتائج.

موقع نتائجنا نتائج ثالث متوسط ٢٠٢٣

في إطار التطورات الرقمية التي تشهدها وزارة التربية العراقية، خصصت موقع نتائجنا من أجل استخراج نتائج الصف الثالث متوسط، وذلك موضع نتيجة نت وفقًا للخطوات التي تتمثل في الأتي:-

أولاً يمكن الذهاب إلى موقع نتاجنا.

ومن السهل الدخول إلى موقع نتيجة نت.

ثم يتم الضغط مباشرة على أيقونة “النتائج”.

ليتم بعدها إدخال اسم الطالب والرقم الامتحاني الخاص به.

بعد ذلك يتم الضغط مباشرة على أيقونة “عرض النتيجة”.

لتظهر لك كافة التفاصيل الخاصة بنتيجة الطالب.

خطوات الاستعلام عن نتائج ثالث متوسط ٢٠٢٣

يمكن وبكل سهولة الحصول على نتائج الصف الثالث متوسط 2023 دور أول وفقًا للخطوات التي جاءت على النحو التالي:-