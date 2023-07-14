رابط الإستعلام أسماء المقبولين الجدد معاش تكافل وكرامة يوليو 2023 tk.moss.gov.eg عبر موقع وزارة التضامن الإجتماعي

زاد البحث علي مؤشرات جوجل من المواطنين لمعرفة أسماء المقبولين الجدد في معاش تكافل وكرامة لشهر يوليو 2023 عبر موقع وزارة التضامن الإجتماعي، عقب إعلان الحكومة المصرية ضم 300 ألف أسرة جديدة للحصول علي معاش تكافل وكرامة الذي يصرف شهريًا للفئات المستفيدة من الدعم المالي الذي تصرفه الدولة للآسر الأولي بالرعاية، وخلال السطور التالية نستعرض معكم خطوات الإستعلام عن أسماء المقبولين الجدد في الحصول علي معاش تكافل وكرامة لشهر يوليو 2023 برقم القومي عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الإجتماعي.

معاش تكافل وكرامة يوليو 2023

أعلن مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في بيان رسمي، عن قراره بشأن إدخال تعديلات على برنامج “تكافل وكرامة”، وذلك من خلال إضافة عدد من الفئات التي تستحق مساعدة شهرية ضمانية وتبلغ حوالي 300 ألف أسرة. يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لتوحيد منظومة الدعم النقدي المقدم من الدولة للمستحقين، وتوفير الدعم المالي اللازم لتلك الفئات من المجتمع.

الفئات المستفيدة من معاش تكافل وكرامة 2023

وافق مجلس الوزراء أيضا على إدراج فئات جديدة ضمن برنامج “تكافل وكرامة”، وهي الفئات التي تحتاج إلى دعم مالي بسبب الظروف الصعبة التي تواجهها، وتشمل هذه الفئات المرأة المعيلة التي تربي أطفالا تجاوزوا سن الـ 18، والأبناء الأكبر من السن القانوني الذين هم في حالة مهجورة، والعائلات التي تحتوي على أفراد مسجلين في التعليم. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة للحكومة لتوفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجا في المجتمع.

رابط الإستعلام أسماء المقبولين الجدد معاش تكافل وكرامة

يمكن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2023 من خلال الخطوات التالية:

زيارة موقع برنامج تكافل وكرامة على الإنترنت .

. النقر على الزر المخصص للإستعلام عن المعاش.

إدخال البيانات المطلوبة مثل الرقم القومي ورقم البطاقة التموينية.

الضغط على زر “البحث” للحصول على المعلومات المطلوبة.

كما يمكن الاستعلام عن المعاش من خلال الاتصال بخدمة عملاء برنامج تكافل وكرامة على الرقم المجاني المخصص لذلك، وذلك عن طريق الاتصال بالرقم المحدد واتباع الإرشادات الموجودة للحصول على المعلومات المطلوبة.