عاجل.. ظهور نتائج الثالث متوسط 2023 دور أول في جميع محافظات العراق غدًا السبت الموافق 15 يوليو عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية

لم يتبق سوى دقاق قليلة على إعلان نتائج الصف الثالث متوسط 2023 دور أول في جميع محافظات العراق، فضلاً عن أن الوزارة حريصة على التدقيق في جميع أوراق امتحانات الطلاب والطالبات من أجل حصولهم على ما يستحقون وفقًا لأداءهم في الامتحانات، مع العلم أن النتائج سيتم رفعها مباشرة على الموقع الإلكتروني “نتائجنا” وموقع “نتيجة نت”، وكذلك الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية، ويكون ذلك خلال يومي السبت والأحد الموافقان 15 و16 يوليو 2023 كحد أقصى.

نتائج الصف الثالث متوسط 2023 دور أول

أكد نائب رئيس لجنة التربية النيابية، في تصريحات تلفزيونية له أمس الخميس الموافق 13 يوليو 2023 بأن نتائج الصف الثالث متوسط تم تأجيلها إلى السبت أو الأحد من أجل التدقيق في جميع الدرجات التي تم رصدها، حتى لا يكون هناك أدنى مشاكل أو عقبات من قبل الطلبة، مع العلم أن المراجعة جاءت بدقة وشفافية عالية من قبل لجنة مختصة تابعة لوزارة التربية العراقية، ويمكن الحصول على النتيجة وفقًا لمجموعة من الإجراءات التي نكشفها لكم في الفقرة التالية حتى يتعرف عليها الجميع.

استخراج نتائج الثالث متوسط العراق 2023

من أجل الحصول على نتائج الثالث متوسط 2023 دور أول في العراق يجب عليك اتباع الخطوات التي جاءت على النحو الأتي:-