نتيجة الدبلومات سلطنة عمان 2023 بالاسم certificate.moe.gov البوابة التعليمية

نتيجة الدبلومات سلطنة عمان 2023 بالاسم، حالة من القلق والتوتر بدأت تظهر على عدد كبير من المعلمين خلال الساعات الأخيرة، خاصة بعدما خرج مصدر مسؤول على إحدى القنوات الفضائية يؤكد إنتهاء أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات لكراسات الإجابة الخاصة بطلاب الصف الثاني عشر من دورة الامتحانات الأولى للعام الدراسي 2023 في عمان، وهذا ما جعل الطلاب يبحثون عن نتائج امتحانات الدبلومات عمان 2023 جميع التخصصات.

نتيجة الدبلومات سلطنة عمان 2023 بالاسم

حيث أكدت الدكتورة”مديحة بنت أحمد الشبانية” التي تشغل منصب وزيرة التربية والتعليم عن انتهاء اعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات في كافة المدارس، مشيرة إلى أن المؤشرات الأولية لعملية التصحيح تؤكد ارتفاع نسب النجاح هذا العام، وأشارت إلى أن مرحلة الدبلوم من أهم المراحل التعليمية على الرغم من أن الدراسة عامين فقط، وهو جزء بسيط من برنامج تدريبي للمعلمين والذي يتم تنظيمه تحت اشراف كامل من وزارة التربية والتعليم بعمان، وبعد الإنتهاء منه يحصل المعلم على شهادة الدبلوم في التعليم العام والتي يتمكن من خلالها أن يتعين في إحدى المدارس الحكومية، وأشارت الوزارة خلال بيان لها على الصفحة الرسمية لها على الإنترنت أنه من المتوقه أن يتم الإعلان عن النتيجة في الفترة ما بين 16 و18 يوليو الجاري.

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