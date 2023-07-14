tansik رابط تسجيل اختبارات القدرات بالكليات 2023 لطلاب الثانوية العامة عبر موقع التنسيق الإلكتروني

يبحث الآلاف من الطلاب والطالبات في مرحلة الثانوية العامة لعام 2023، عن رابط تسجيل اختبارات القدرات بالكليات 2023 لطلاب الثانوية العامة عبر موقع التنسيق الإلكتروني عقب الإنتهاء من امتحانات الدور الأول من العام الدراسي الحالي في جميع اللجان علي مستوي الجمهورية، أمس، بأداء طلاب القسم العلمي والآدبي في مواد الآحياء والفلسفة والمنطق، وخلال السطور التالية نستعرض معكم خطوات الدخول علي رابط تسجيل اختبارات القدرات بالكليات 2023 لطلاب الثانوية العامة عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

فتح باب التسجيل لاختبارات القدرات 2023

أعلن مكتب التنسيق عن فتح باب التسجيل لاختبارات القدرات المؤهلة لطلاب الثانوية العامة المصرية على الموقع الإلكتروني للتنسيق، وذلك للالتحاق ببعض الكليات التي تتطلب اجتياز تلك الاختبارات للقبول بها، خلال العام الدراسي 2023، يأتي ذلك بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة وقبل إعلان النتيجة، رابط التسجيل للاختبارات على موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها للمتابعين في مختلف المجالات.

رابط تسجيل اختبارات القدرات 2023

يمكن لطلاب الثانوية العامة المصرية تسجيل اختبارات القدرات على موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك باتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع التنسيق الإلكتروني على الرابط التالي: https://tansik.egypt.gov.eg/

النقر على خيار “تسجيل الدخول” وإدخال بيانات الاعتماد الخاصة بالطالب (الرقم القومي وكلمة المرور).

النقر على خيار “تسجيل اختبارات القدرات” في القائمة الجانبية للصفحة.

اختيار موعد الاختبار المفضل من بين الخيارات المتاحة.

إدخال بيانات الطالب والمدرسة التي يدرس بها.

الدفع الإلكتروني لرسوم الاختبار.

تأكيد التسجيل واستلام رقم التسجيل.

يجب الانتباه إلى أنه يجب تحديد موعد الاختبار بعناية وفي وقت يناسب الطالب، كما يجب التأكد من دفع الرسوم المطلوبة والاحتفاظ برقم التسجيل الخاص بها.

قائمة أسماء الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات

من ناحية أخرى تأتي قائمة أسماء الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات كما يلي:

كليات الفنون الجميلة «فنون- عمارة».

كليات الفنون التطبيقية بجامعات«حلوان- دمياط – بنها – بني سويف».

كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

كليات التربية الرياضية.

كليات التربية النوعية شعبتا «التربية الفنية والتربية الموسيقية»، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة.

شعبتا التربية الفنية بكليتي «التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس».

كلية التربية بالإسماعيلية «شعبة التربية الموسيقية» جامعة قناة السويس.

موعد تسجيل طلبات اختبارات القدرات للقبول بالكليات

وفقًا للمعلومات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإن موعد تسجيل طلبات اختبارات القدرات للقبول بالكليات ضمن تنسيق 2023 سيكون خلال الفترة من يوم السبت الموافق 15 يوليو 2023 وحتى الخميس 27 يوليو 2023.