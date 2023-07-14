رابط استعلام تنسيق الكليات العسكرية 2023 والاوراق المطلوبة

رابط استعلام تنسيق الكليات العسكرية 2023، يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن الرابط الالكتروني الذي يوضح نتيجة تنسيق الكليات العسكرية، حيث أعلنت القوات المسلحة خلال الأيام الماضية عن فتح باب التقديم في الكليات العسكرية والحربية لحاملي الثانوية العامة والثانوية الازهرية ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط استعلام تنسيق الكليات العسكرية 2023 .

رابط استعلام تنسيق الكليات العسكرية 2023

حيث صرح مصدر مسؤول بالقوات المسلحة المصرية أنه تم فتح باب التقديم لطلاب الشهادة الإعدادية للالتحاق بالكليات العسكرية، والحربية والجوية والتي تعد من أكثر الكليات شهرة ويسعى عدد كبير من الطلاب أن يلتحقوا بها ، وأعلنت الإدارة العامة للقوات المسلحة عن تنسيق الكليات العسكرية للعام الدراسي 2023 بنسبة 70% القسم الأدبي، و65 % للقسم للقسم العلمي،.

شروط الالتحاق في الكلية الحربية

ومن خلال الفقرة التالية سوف نتعرف سوياً على شروط الالتحاق في الكلية الحربية لطلاب الثانوية العامة والثانوية الازهرية .

أن يكون الطالب حاصل على 65% للقسم العلمي.

و أن يكون حاصلاً علاى 70% لطلاب الثانوية شعبة أدبي.

ألا يزيد عمر الطالب عن 21 عام.

تنسيق الكلية الجوية 2024

كما أعلنت الكلية الجوية عن فتح باب التقديم لقبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة والثانوي الأزهري وما يعادلها وإليكم التنسيق .

تنسيق الكلية الحربية 65% للقسم العلمي و70% للقسم الأدبي.

مدة الدراسة في الكلية الحربية 4 سنوات .

ألا يقل سن الطالب عن 21 عام.

تنسيق الكلية الجوية

كما أعلنت الكلية الجوية أيضاً عن فتح باب التقديم لقبول دفعة جديدة من الطلاب حاملي الثانوية العامة أو الثالنوي الأزهري وما يعادلها وإليكم الشروط.