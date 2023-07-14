عاجل.. صرف معاشات هؤلاء المواطنين غدًا السبت الموافق 15 يوليو 2023 بقيمة الزيادة الجديدة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي في بيان لها اليوم الجمعة الموافق 14 يوليو 2023، عن بدء صرف معاشات “تكافل وكرامة” غدًا السبت الموافق 15 يوليو 2023، من جميع ماكينات الصراف الألي، حيث إن هذه المعاشات جاءت بقيمة الزيادة الجديدة التي تم الإعلان عنها مسبقًا من قبل الوزارة لإعلان ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، ورعاياتهم للإنفاق على أسرهم.

الحصول على زيادة معاش تكافل وكرامة

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة، الدكتورة نيفين القباج، أن برنامج تكافل وكرامة يساهم بشكل كبير على تقديم العديد من المساعدات النقدية لجميع الأسرة الفقيرة والأكثر احتياجًا، من خلال استهداف الأسر التي تعاني ممن الأعباء الاقتصادية والاجتماعية الغير ملائمة، فضلاً عن أن الوزارة تقوم على دراسة كافة الطلبات التي يتم تقديمها وعمل قاعدة بيانات لها، وكذلك العمل على دراسة ميدانية لجميع الأشخاص المتقدمين، من أجل قبول ما هو مستحق منهم، هذا وأن معاش شهر يوليو يكون بزيادة تصل إلى نحو 25% الذي تم تطبيقها من شهر أبريل الماضي.

خطوات التقديم في برنامج تكافل وكرامة

من أجل التقديم في برنامج تكافل وكرامة يجب عليك اتباع الإجراءات التي تتمثل في الأتي:-