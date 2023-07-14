www.onec.dz رابط نتائج البكالوريا الدورة الاستدراكية 2023 في المغرب

يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن رابط نتائج البكالوريا الدورة الاستدراكية 2023، بعدما أنهى الطلاب الامتحانات وسط حالة من الترقب والقلق التي بدأت تظهر على عدد كبير من الطلاب خاصة بعدما أعلنت وزارة التعليم المغربية، التي أعلنت عن الإنتهاء من تصحيح اوراق الإجابة تحت اشراف تام من قبل الوزارة التي أكدت أن الامتحانات انتهت دون وقوع أي مشاكل، وأشارت الوزارة على الصفحة الرسمية لها على الإنترنت أن نتائج الدورة الاستدراكية أصبحت متاحة أمام الطلاب على الموقع الرسمي للوزارة الذي يمكنكم الإطلاع عليه من خلال اتباع الخطوات الآتية…

رابط نتائج البكالوريا الدورة الاستدراكية 2023

حيث يمكن للطالب الاستعلام عن نتائج البكالوريا الدورة الاستدراكية 2023، من خلال الرابط الرسمي لوزارة التعليم المغربية ، التي أعلنت عن الإنتهاء من رفع النتيجة على الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت حتى يتمكن الطلاب من الإطلاع عليها وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الدخول على رابط وزارة التعليم المغربية .

اختر نتائج البكالوريا.

ادخل رقم الجلوس الخاص بالطالب.

ثم اضغط على عرض النتيجة .

سوف تظهر النتيجة أمامك على الفور.

نتائج الدورة الاستدراكية

حيث صرح مصدر مسؤول بوزارة التربية الوطنية المغربية أن الوزارة انتهت من تصحيح اوراق الإجابة الخاصة بالطلاب وأكد أن نسب النجاح هذا العام تخطت الـ 89%، وهذه نسبة جيدة عن الأعوام الماضية، وأشار الوزير إلى أنه من المقرر أن يتم تكريم أوائل الطلبة خلال مؤتمر صحفي يذاع على قناة المغرب الفضائية بحضور عدد من القيادات التعليمية وأولياء أمور الطلاب.