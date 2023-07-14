زيادة جديدة وعاجله في المعاشات.. بشرى سارة من التأمينات لجميع المواطنين

تسعى الحكومة المصرية بشكل مستمر لتقديم يد العون لكافة مواطنيهان مما دفعها للإعلان عن زيادة للمعاشات لكي تمكنهم من العيش حياة كريمة ولكي يلبون احتياجاتهم الأساسية، حيث اعلنت عن إضافة عدد كبير من المستفيدين بصرف المعاشات على مستوى الجمهورية وبلغ عددهم نحو 10 مليون و700، لذا سنتطرق لتوضيح المزيد من التفاصيل حول هذا الأمر.

زيادة جديدة وعاجله في المعاشات

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية المصرية استمرار صرف الزيادة الأخيرة التي أقرها مجلس الوزراء، حيث تم الإعلان عن هذه الزيادة في شهر أبريل الماضي لعام 2023 وقيمتها تصل لـ 15% وهذا وفقًا لقرار من قبل رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي وتجدر الإشارة إلى ان هذه الزيادة تم الإعلان عنها وفقًا للمادة 35 من قانون التأمينات عام 2019، وجاءت الزيادة على النحو التالي:

الشخص الذي يحصل على معاش تصل قيمته لـ 1300 جنيه يحصل على زيادة يبلغ قدرها 195 جنيه.

أما بالنسبة لمن يحصل على معاش تصل قيمته 2300 فيزداد معاشه بقدر 324 جنيه.

بالنسبة لأصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش قيمته تصل لـ 3500 فيحصل على زيادة تصل لـ 525 جنيه.

من يتقاضى معاش تصل قيمته 4300 يحصل على زيادة تصل لـ 645 جنيه.

أما من يحصل على معاش تبلغ قيمته 5300 جنيه يحصل على زيادة تصل لـ 795 جنيه.

من يتقاضى معاش يصل لـ 6500 جنيه فتصل نسبة الزيادة لـ 975 جنيه.

زيادة الحد الادنى للأجور

وفقًا لآخر تعليمات واردة من قبل الجهات المسؤولة فأن الحد الادنى للأجور جاء على النحو التالي: