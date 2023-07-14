احفظ كشف نتائج الثالث متوسط 2023 الكرخ الاولي pdf الدور الاول موقع نتائجنا || وزارة التربية لاستخراج نتائج الثالث متوسط

نتائج الثالث متوسط 2023 الكرخ الاولي، بدأت فترة الامتحانات في بداية يونيو واستمرت حتى منتصف الشهر الماضي، في الوقت الحالي، ننتظر إعلان نتائج الصف الثالث متوسط 2023 دور أول في جميع المحافظات، وتُعتبر هذه المرحلة من أهم المراحل التعليمية على الإطلاق، ولذلك تعمل اللجان المعنية بجد لإنجاز مهامها في الوقت المناسب، تجاوز عدد المتقدمين للامتحانات هذا العام حاجز 674 ألف طالب وطالبة، وتم توزيعهم على 6,800 مركز امتحاني.

نتائج الثالث متوسط 2023 الكرخ الاولي

تُعد نتائج الثالث متوسط 2023 الكرخ الاولي أمرًا هامًا للعديد من الطلاب في العراق، حيث تشكل تقييمًا تفصيليًا لهم وتساعدهم في تحديد واقع المرحلة الدراسية القادمة، وقد أعلنت وزارة التربية العراقية أنه سيتم الكشف عن نتائج الصف الثالث المتوسط في جميع المحافظات العراقية خلال ساعات قليلة قادمة، تمت عملية التصحيح لاختبارات الدرجة المتوسطة الثالثة بشكل كامل ومنتظم، وسيتم الإعلان عن النتائج بشكل رسمي عبر موقع وزارة التربية العراقية.

كشوف نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول PDF

لتحصل على نتائج الثالث متوسط 2023 الكرخ الاولي، وعموم المحافظات يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع وزارة التربية العراقية، يتوفر أيضًا موقع خاص لنتائج الطلاب “نتائجنا” يمكنك الوصول إليه.

في الجولة الأولى، حدد رمز الاستعلام عن نتائج المتوسط الثالث العراق.

بعد ذلك، أدخل رقم امتحانك المخصص.

بمجرد النقر على أيقونة البحث، ستظهر النتيجة أمامك.

تأكد من صحة البيانات المعروضة في النتيجة.

يمكنك البحث بالاسم والرقم الامتحاني بسهولة في حالة رفع كشوف النتائج لكل محافظة على موقع نتائجنا المخصص لعرض النتائج، نتمنى لكافة الطلاب النجاح والتوفيق.