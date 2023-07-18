مبروك للجميع.. هنا نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية

نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 من أهم نتائج الامتحانات وأكثر استعلاماً وبحثاً على الإنترنت في الوقت الحالي، خاصة في ظل أهميتها الكبيرة بالنسبة للطلاب وأولياء الأمور ومن يريدون الاطمئنان على مستقبلهم أو مستقبل أبنائهم، وتعتبر مرحلة الثانوية العامة هي أهم مرحلة تعليمية بشكل عام، خاصة أنها تنقل الطلاب من التعليم المدرسي إلى الجامعي، وبقدر تركيز ونسبة نجاح الطالب ينتقل لمكان أفضل بين الجامعات والكليات المختلفة، ونتعرف عبر موقعنا البديل على طريقة الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة اليمن 2023، بجانب موعد ظهور النتيجة وتفاصيل أخرى، تابع..

الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة اليمن 2023

مع البحث المستمر من الطلاب وأولياء الأمور عن نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 برقم الجلوس، أعلنت وزارة التربية والتعليم في اليمن عن توفر النتيجة عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، على أن تشمل كل المجموع الكلي والنسبة المئوية وكل درجات المواد، وذلك تيسيراً على الطلاب من الذهاب للمدارس للحصول عليها، ويمكن الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 بخطوات سهلة وبسيطة، وهي كما يلي:

في البداية قم بالدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي في اليمن مباشرة من هنا.

تجد عدة خيارات في القائمة الرئيسية للموقع، اختر منها أيقونة “النتائج”.

حدد المرحلة التعليمة وفي حالتك هي مرحلة “الثانوية العامة”.

قم باختيار العام الدراسي وفي هذه الحالة هو عام “2022-2023”.

حدد الشعبة العلمية وتنحصر بين العلمي والأدبي.

قم باختيار المحافظة التابع إليها الطالب.

اكتب رقم الجلوس ورمز التحقق الموجود على الشاشة.

تأكد من كل البيانات التي أدخلتها من قبل، ثم اضغط على أيقونة “عرض النتيجة” في نهاية الصفحة.

انتظر قليلاً وسوف تظهر نتيجة الثانوية العامة في اليمن 2023 كاملة لبيانات هذا الطالب.

يمكن طباعة أو حفظ أو تصوير النتيجة بالهاتف للعودة إليها من جديد في أي وقت تريده.

موعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023 اليمن

أعلنت وزارة التربية والتعليم في اليمن عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة في اليمن 2023، وأوضحت أن عمليات التصحيح والمراجعة لم تنتهي بعد، على أن تتوفر النتيجة رسمياً عبر موقع الوزارة خلال شهر يوليو الجاري لعام 2023.