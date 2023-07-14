link pdf رابط نتائج الثالث متوسط 2023 العراق الدور الاول جميع المحافظات موقع نتائجنا والتربية العراقية

نتيجة الثالث المتوسط الدور الاول 2023، حيث يستمر الطلاب والطالبات في جميع المحافظات العراقية بالبحث عن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول لعام 2023، وأعلنت وزارة التربية والتعليم فى العراق عن انتهاء عملية التصحيح وتقييم الدرجات في الكنترولات، ومن المتوقع أن يتم الإعلان رسميًا عن النتائج في نهاية هذا الأسبوع عبر الموقع الرسمي للوزارة ونتائجنا، وسيتمكن الطلاب والطالبات من تحميل نتائج الثالث المتوسط بصيغة PDF عبر الربط الى سنقوم بوضحة اسفل المقال.

موقع نتائجنا الثالث المتوسط 2023

ينتظر جميع الطلاب والطالبات في الصف الثالث المتوسط بفارغ الصبر نتائجهم اليومية والتي من المتوقع أن تصدر خلال الأيام أو الساعات القادمة. ومن الممكن الاطلاع على نتائج الصف الثالث المتوسط لعام 2023 عبر موقعنا “نتائجنا” بشكل ملف PDF. للحصول على النتائج، يجب عليك اتباع الخطوات التالية:

تصفح الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq أو موقع نتائجنا results.mlazemna.

epedu.gov.iq أو موقع نتائجنا results.mlazemna. اختر ملف نتائج الثالث المتوسط 2023.

أدخل المعلومات المطلوبة في الحقول المناسبة أو اختر المحافظة وحمل ملف PDF.

تحقق من المعلومات واضغط على زر البحث للحصول على نتائجك.

نتائج الثالث المتوسط 2023 فى العراق

قحتى الآن، لم يتم الإعلان عن نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق لعام 2023، ويتم متابعة الموضوع بحذر، وأكدت وزارة التربية العراقية بأن الإعلان عن النتائج سيتم يوم الأربعاء أو الخميس المقبل بأقصى تقدير، وسيتم نشر النتائج على موقع “نتائجنا” وموقع وزارة التربية العراقية،ونتمنى لجميع الطلاب والطالبات في بابل وفي جميع المحافظات العراقية التوفيق في نتائجهم، وندرك أن الانتظار يمكن أن يكون صعبًا، ولكننا نثق في أن الجهود التي بذلتها وزارة التربية ستحقق نتائجها قريبًا وستكون للجميع عادلة ومنصفة.