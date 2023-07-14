رابط استعلام اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة pdf، يهتم عدد كبير من المواطنين بالعراق بالإطلاع على اسماء المشمولين الوجبة التاسعة والتي من المقرر أن يتم صرفها خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلال الساعات الأخيرة عن فتح رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة والتي ينتظرها عدد كبير من المواطنين، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل خلال الساعات الأولى المقبلة.

رابط استعلام اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة pdf

حيث صرح السيد أحمد الاسدي الذي يشغل منصب وزير الشؤون الاجتماعية العراقية، أنه تم الإعلان عن اسماء الدفعة الثالث الوجبة التاسعة والمشمولين بالرعاية الاجتماعية، لعام 2023 وكان هذا خلال المؤتمر الذي انعقد صباح اليوم في مقر محافظة صلاح الدين، والذي أكد أنه يمكن للمواطن الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، من خلال منصة مظلتي الالكترونية التابعة للوزارة.

حيث صرح سيادته أن عدد الأشخاص المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة الثالثة من الوجبة التاسعة حوالي ما يقرب من 64 الف أسرة في شتى المحافظات العراقية، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن بقية الاسماء في يوم الخميس الموافق 16 يوليو الجاري، والذي يمكن لمواطن الاستعلام عنه أيضاً من خلال الدخول على رابط مظلتي واتباع الخطوات التالية ….

رابط منصة مظلتي والاستعلام عن اسماء الدفعة الثالثة

حيث تتيح وزارة الشؤون الاجتماعية بالعراق الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق من خلال اتباع الخطوات الآتية :