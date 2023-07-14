pdf نتائج الثالث متوسط 2023 الدور اول موقع نتائجنا Iraq results – موقع وزارة التربية العراقية نتائج ثالث متوسط للمحافظات العراقية

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور اول pdf موقع نتائجنا Iraq results – موقع وزارة التربية العراقية نتائج ثالث متوسط كل المحافظات العراقية،نتائج المرحلة المتوسطة 2023 في العراق ستكون متاحة على موقع “نتائجنا” وموقع وزارة التربية العراقية خلال 48 ساعة المقبلة، صرح وكيل وزارة التربية، الأستاذ فلاح القيسي، بذلك في مؤتمر صحفي.

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور اول pdf موقع نتائجنا Iraq results

وأكد القيسي أن النجاح والمعدلات في الامتحانات جيدة جداً، مما يجعل الطلاب والطالبات يشعرون بالاطمئنان. وبالتالي، سيتم الإعلان الرسمي عن نتائج الصف الثالث المتوسط لعام 2023 في هذا الأسبوع على أقل تقدير. ومن المتوقع أن تكون النتائج متاحة في شكل ملف PDF.

موقع وزارة التربية العراقية نتائج ثالث متوسط كل المحافظات العراقية

رابط نتائج الصف الثالث المتوسط 2023 الدور الأول بغداد ،الرصافة، الكرخ ،البصرة ،ذي قار ،ديالى ،كربلاء ،كركوك ،ميسان ،المثنى ،النجف ،نينوى ،القادسية ،الأنبار، بابل ،صلاح الدين الكرخ الاولى الكرخ الثانية الكرخ الثالثة الرصافة الاولى الرصافة الثانية الرصافة الثالثة ،السليمانية، واسط اربيل، دهوك، نتائج دور اول ثالث متوسط.

تقسيم الدرجات لمواد الصف الثالث المتوسط الدور الأول

تقسيم درجات الدور الأول مادة الاحياء: – الفصل الثاني الجهاز الهيكلي 24 درجة. – الفصل الثالث الجهاز العضلي 9 درجات. – الفصل الرابع الجهاز الهضمي15 درجة. – الفصل الخامس جهاز الدوران 28 درجة. – الفصل السادس جهاز التنفسي 13 درجة. – الفصل السابع جهاز الاخراج 15 درجة. – الفصل الثامن جهاز التناسلي 7 درجات. – الفصل التاسع جهاز العصبي 5 درجات. – الفصل العاشر اعضاء الحس 22 درجة. تقسيم درجات مادة الاسلامية: – السور 10 درجات. – الأحاديث 10 درجات. – المعاني 5 درجات. تقسيم درجات مادة اللغة العربية: – القواعد 30 درجة. – الأدب والنصوص 20 درجة. – الأملاء 5 درجات. – الأنشاء 20 درجة. تقسيم درجات مادة اللغة الانكليزية: – القطعة الخارجية 15 درجة. – قطع الكتاب 10 درجات. -قطع الأدبية 10 درجات. – القواعد 20 درجة. – تعاريف، ربط، تسقيط 15 درجات – التنقيط 5 درجات. – الاملاء 10 درجات. – الانشاء 15 درجة. تقسيم درجات مادة الكيمياء: – الفصل الأول 20 درجة. – الفصل الثاني من 15- 20 درجة. – الفصل الثالث 15 درجة. – الفصل الرابع 20 درجة. – الفصل الخامس 18 درجة. – الفصل السادس 20 درجة. – الفصل السابع 10 درجات. – الفصل الثامن 10 درجات. تقسيم درجات مادة الفيزياء: – الفصل الأول 16 درجة. – الفصل الثاني 10 درجات. – الفصل الثالث 20 درجة. – الفصل الرابع 10 درجات. – الفصل الخامس 12 درجة. – الفصل السادس 18 درجة. – الفصل السابع 14 درجة. – الفصل الثامن 12 درجة. – الفصل التاسع 8 درجات. تقسيم الدرجات مادة الاجتماعيات – الجغرافية 40 درجة. – التاريخ 40 درجة. – الوطنية 20 درجة. تقسيم الدرجات مادة رياضيات: – الفصل الأول 50 درجة. – الفصل الثاني 40 درجة. – الفصل الثالث 50 درجة.

نتائج الثالث متوسط 2023 فى العراق الدور الاول عبر موقع نتائجنا الوزاري

نتائج الثالث متوسط 2023 فى العراق الدور الاول عبر موقع وزارة التربية والتعليم