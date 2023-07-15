أوضحت وزارة التربية السورية أن الإستعلام عن رابط نتائج البكالوريا سوريا 2023 سوف يتم من خلال الرابط الرسمي الخاص بها، أما حول موعد نتيجة البكالوريا لم يتم تحديده بعد حيث لم يتم الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة، وسوف يتم عقد مؤتمر صحفي تعلن من خلاله رابط نتائج البكالوريا سوريا 2023 وموعد النتيجة ونسبة النجاح وكافة المعلومات ويتوقع أن يكون ذلك خلال الأسبوع المقبل.

رابط نتائج البكالوريا سوريا 2023

تعد نتيجة البكالوريا سوريا واحدة من بين أهم النتائج التي يتم انتظارها من خلال الطلاب فهي المرحلة الأخيرة قبل التعليم الجامعي، وقد انتهى الطلاب من الاختبارات منذ يوم السادس والعشرين من شهر يونيو الماضي، وتحرص الوزارة على بذل الكثير من الجهد من أجل الإعلان عن النتيجة.

لكن لم يتم تحديد موعد نهائي من أجل الإعلان عن النتيجة بعد حيث لم يتم الانتهاء من أعمال التصحيح حتى الآن، لكن يتوقع أن تعلن النتيجة خلال الأسبوع المقبل وأوضحت الوزارة أن مؤشرات النتائج جاءت مرتفعة للغاية.

رابط نتائج البكالوريا سوريا 2023

يمكنك الاستعلام عن نتيجة البكالوريا سوريا من خلال العمل على إتباع هذه الخطوات:

اضغط على الرابط الخاص بموقع وزارة التعليم السورية.

اختر نتائج الامتحانات ومنها اختر نتائج البكالوريا الدورة الأولى لعام 2023.

اختر الشعبة التابع لها ومن ثم اختر المحافظة التي تتبع لها.

أدخل رقم الاكتتاب الخاص بالطالب ومن ثم اضغط على زر بحث.

سوف يظهر لك النتيجة بالدرجات والتفاصيل كاملة.

موعد الإعلان عن نتيجة البكالوريا 2023

نشرت بعض المصادر التابعة إلى وزارة التربية والتعليم السورية أنه سوف يتم الإعلان عن النتيجة يوم ال20 من شهر يوليو 2023 على الأرجح لكنه ليس موعد نهائيًا والذي سوف يتحدد من خلال المؤتمر الصحفي للوزارة.