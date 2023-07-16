Noow Bacc || الاستعلام عن نتائج البكالوريا سوريا 2023 برقم الاكتتاب || موقع وزارة التربية

الاستعلام عن نتائج البكالوريا سوريا 2023 برقم الاكتتاب هو أكثر ما يتم البحث عنه من قبل الطلاب والطالبات، وقد أوضحت الوزارة أنه يتم العمل حاليًا على تصحيح الأوراق الامتحانية للطلاب ومن ثم سوف تعلن من خلال الرابط الرسمي الخاص بها أو عن طريق تحميل التطبيق الخاص بالنتائج، وسوف نوضح لك جميع المعلومات المتاحة عن النتائج عبر هذا المقال.

الاستعلام عن نتائج البكالوريا سوريا 2023

تستعد وزارة التربية والتعليم السورية من أجل الإعلان عن نتيجة مرحلة البكالوريا 2023 فور الإنتهاء من أعمال التصحيح ومن ثم رصد الدرجات في الوقت الحالي.

يتوقع أن يتم الإعلان عن النتيجة في الثلث الأخير من شهر يوليو الجاري، لكن لم يتم الكشف عن موعد محدد للإعلان عن النتيجة، وقد أكدت الوزارة ان المؤشرات الأولية للنتائج جيدة.

كيفية الاستعلام عن نتائج البكالوريا سوريا 2023 برقم الاكتتاب

يمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال إتباع هذه الخطوات:

اضغط على الرابط الخاص بموقع وزارة التربية والتعليم السورية.

ادخل الاسم الرباعي في المكان الخاص به.

سجل رقم الاكتتاب في المكان الخاص به ثم حدد الجولة الأولى.

حدد المحافظة التابع إليها من خلال قائمة المحافظات واضغط على زر استعلام.

انتظر قليلاً وسوف يتم ظهور النتيجة بالدرجات في حالة إعلانها.

استخراج نتائج التاسع سوريا عبر تطبيق الامتحانات

يمكن للطلاب والطالبات بدولة سوريا الاستعلام عن نتائج الاختبارات وذلك من خلال تحميل تطبيق نتائج الامتحانات السورية والعمل على تفعيل الرابط والاستفادة من خدمات الموقع النتائج، يتميز هذا التطبيق بسهولة التحميل ولا يحتاج إلى مساحة كبيرة عبر الهاتف.