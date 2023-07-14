moed.gov.sy رابط نتائج البكالوريا سويا 2023 بالاسم وزارة التربية والتعليم السورية

moed.gov.sy رابط نتائج البكالوريا سويا 2023، حالة من القلق والتوتر بدأت تظهر على عدد كبير من الطلاب بعدما اعلنت وزارة التعليم السورية عن انتهاء اعمال التصحيح والمراجعة في كافة الكنترولات تحت اشراف كامل من الوزارة التي حرصت على التواجد في كافة المدارس السورية حتى تتأكد من أن كل طالب حصل على الدرجات المستحقة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات الاستعلام عن نتائج البكالوريا سويا 2023.

رابط نتائج البكالوريا سوريا 2023

حيث تعد نتائج البكالوريا سوريا 2023 ، من أهم المراحل التي يسعى فيها الطالب أن يحصد أعلى الدرجات ليتأهل إلى التعليم الجامعي والذي سوف يحدد مستقبله المهني بعد ذلك، حيث بدأ الطلاب امتحانات نهاية العام الدراسي يوم الأربعاء الموافق 7 يونيو الماضي، وانتهت في 26 من نفس الشهر فيما بدأت امتحانات الثانوية الشرعية في الموافق 6 يونيو وانتهت في 26 من نفس الشهر.

كما أعلنت وزارة التعليم السورية عن بدء أعمال التصحيح والمراجعة في نقس اليوم التي انتهت فيه الامتحانات،وأشارت الوزارة إلى أن المؤشرات الأولية للتصحيح تؤكد ارتفاع نسب النجاح هذا العام عن الاعوام الماضية، وهذا يدل على نجاح المنظومة التعليمية التي اتبعتها الوزارة مطلع العام الجاري، وتقدم وزير التعليم السوري الأوائل الطلبة متمنياً لهم النجاح والتوفيق في المراحل التعليمية المقبلة، مشيراً إلى أن الطالب يمكنه الاستعلام عن نتيجة البكالوريا سوريا 2023 من خلال اتباع الخطوات التالية ….

خطوات الاستعلام عن نتائج البكالوريا سوريا