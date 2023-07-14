السعودية Vs سوريا .. القنوات الناقلة لمباراة السعودية وسوريا اليوم 2023/7/14 نهائي دورة الألعاب العربية مجانا بدون تشفير 

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وسوريا ، يبحث محبي ومتابعي كرة القدم العربية بالوقت الحالي عن مواجهة القمة المرتقبة للغاية بين المنتخب السعودي الاولمبي ونظيرة سوريا والتي ستكون ضمن منافسات نهائي دورة الالعاب العربية ويتطلع الجميع لمعرفة القنوات الناقلة ومواعيد اللقاء.

وتقام مواجهة المنتخب السعودي ونظيرة سوريا علي ارضية ملعب 19 ماي في مدينة عنابة وإستطاع المنتخب السعودي ان يتخطى أصحاب الدار المنتخب الجزائري، وذلك عقب الفوز بنتيجة هدفين لهدف على “محاربي الصحراء”.

وفي المقابل المنتخب السوري الذي إستطاع ان يحقق الفوز علي المنتخب السوداني بهدفين دون رد وإستطاع ان يحجز مقعد بالنهائي امام المنتخب السعودي، وجدير ان سوريا التقي بالسعودية وتعادل الطرفين بهدف لكل فريق .

موعد مباراة السعودية وسوريا

تقام مباراة السعودية وسوريا مساء اليوم الجمعة الموافق الرابع عشر من تموز 2023 على ملعب 14 ماي بعنابة.

وتبدء تلك المباراة مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت موريتانيا ، 9 مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب ، 10 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان ، 11 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن ولبنان وفلسطين والأردن ، 12 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وسوريا

وتشاهدون مواجهة المنتخب السعودي ونظيرة سوريا علي قناة “الرياضية السعودية” وكذلك عبر السادسة الجزائرية الرياضية.

بث مباشر مباراة السعودية وسوريا في نهائي دورة الألعاب العربية 2023؟

وسوف يتاح بث مباشر لمواجهة السعودية وسوريا مجاناً ويمكن للجميع مشاهدة اللقاء عبر “يوتيوب” من خلال أكثر من قناة.