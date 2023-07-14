مبروك لجميع الطلاب… ظهور رابط نتائج البكالوريا سوريا 2023 عبر موقع نتائجنا وطريقة الاستعلام بالخطوات

رابط نتائج البكالوريا سوريا 2023 أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم السورية في وقت سابق، وبجانب موقعها الرسمي على الإنترنت، أتاحت الوزارة الاستعلام عن نتيجة البكالوريا 2023 في سوريا عبر موقع نتائجنا الرسمي، وهو من المواقع الهامة بجانب موقع الوزارة، حيث يتيح الموقع كل نتائج الامتحانات لمختلف الصفوف والمراحل الدراسية، بينما موقع وزارة التعليم السورية، يتيح خدمات تعليمية أخرى بجانب النتائج، وبشكل عام نقدم لكم رابط نتائج البكالوريا سوريا 2023 برقم الاكتتاب وطريقة الاستعلام بالخطوات عبر موقعنا البديل.

رابط نتائج البكالوريا سوريا 2023

يتيح رابط نتائج البكالوريا سوريا 2023 لكل الطلاب التعرف على نتيجتهم بسهولة كبيرة، وكانت وزارة التعليم السورية أعلنت عنه وعن وقت تفعيله قبل طرح الامتحانات رسمياً على موقعها الرسمي وموقع نتائجنا، وكان أول أيام امتحانات البكالوريا 2023 يوم السابع من شهر يونيو الماضي للعام الحالي، وانتهت الامتحانات رسمياً يوم الاثنين الموافق السادس والعشرين من شهر يونيو لعام 2023.

بينما الثانوية الشرعية فقد بدأت يوم الثلاثاء الموافق السادس من شهر يونيو لعام 2023، قبل أن تنتهي رسمياً يوم الاثنين الموافق السادس والعشرين من يونيو لنفس العام، وأعلنت الوزارة أنها لم تواجه أي مشاكل أو عمليات غش أثناء الامتحانات وأنها تمت على أكمل وجه، ويمكن الاستعلام عنها عبر رابط نتائج البكالوريا سوريا 2023 من هنا، ثم اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على موقع وزارة التعليم السورية من هنا.

أو زيارة موقع نتائجنا للاستعلام على نتيجة البكالوريا من هنا.

اضغط على تبويب “نتائج الامتحانات” من الخيارات المتاحة.

اختر من الصفحة التالية خيار “نتائج البكالوريا الدورة الأولى 2023”.

حدد شعبة الطالب واختر المحافظة التابع إليها.

ادخل رقم الاكتتاب الخاص بالطالب.

اضغط على زر “بحث” للاستعلام عن النتيجة.

تظهر النتيجة تشمل كافة الدرجات والمجموع والنسبة المئوية للاطلاع عليها أو حفظها.

موعد إعلان نتائج البكالوريا سوريا 2023

أصبح من السهل العثور على النتيجة على الإنترنت عبر رابط نتائج البكالوريا سوريا 2023 وباقي الدول العربية والأجنبية بشكل عام، وكانت الوزارة أعلنت عن موعد ظهور النتيجة على موقعها الرسمي، وذلك من بداية الشهر الحالي حتى يوم العشرين من يوليو عام 2023.