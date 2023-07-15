الفلوس مش قليلة.. وزارة المالية تكشف عن خبر سار بشأن موعد صرف مكافأة الامتحانات للمعلمين والاداريين شهر يوليو

تعتبر مكافاة الامتحانات للمعلمين أبسط حقوق للمعلم وتمنحها الدولة تقديرا منها لجهود المعلمين طوال العام الدراسي وتعويضا لهم عن الجهد المبذول في تصحيح ومراجعة الأوراق الامتحانية، وتقوم الوزارة بمنحها بشكل سنوي بعد نهاية السنة الدراسية ولذلك يتساءل المعلمين بصورة مستمرة عن موعد صرف المكافأة وطرق الاستعلام عنها وهذا ما نوضحه اليكم عبر موقعنا.

موعد صرف مكافأة الامتحانات للمعلمين 2023

تقدم هذه المكافأة كحافز للمعلمين وتقديرا من الدولة للجهد الذي يقدمونه خلال السنة الدراسية وخصوصا في فترة الامتحانات، وتعد أحد أهم حقوق المعلمين وجميع العاملين بقطاع التعليم حيث تختلف قيمتها بناء على عدد الأوراق التي تم تصحيحها بحسب الجدول المبين من وزارة التربية والتعليم، كما تصرف المكافأت المالية على شكل دفعات في الفترة بين 15 وحتى 20 يوليو من كل سنة بعد انتهاء اختبارات الثانوية العامة، وتمنح وفق شروط معينة وضعتها الوزارة والتي لابد من استيفاء كافة الضوابط للحصول علي المكافأة والتي جاءت على النحو التالي:

العمل في مدرسة تابعة لوزارة التربية والتعليم سواء حكومية أو خاصة.

العمل بصفة رسمية في مدرسة معتمدة وبدوام كامل على مدار العام الدراسي.

تصحيح عدد من الأوراق وفقا للجدول المعتمد من الوزارة.

عدم تلقي المعلم أي عقوبة تأديبية أو القيام بانتهاك قوانين العمل داخل المدارس.

خطوات الاستعلام عن مكافأة الامتحانات للمعلمين 2023

يستطيع المعلم بكل سهولة معرفة قيمة مكافأة الامتحانات للمعلمين والاستعلام عنها وموعد الصرف من خلال الموقع الرسمي للوزارة من خلال اتباع الخطوات التالية: