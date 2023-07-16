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رسميًا الآن.. رابط تحميل نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول pdf عبر epedu.gov.iq

fareda salehمنذ 42 دقيقة
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نتائج الثالث متوسط 2023 الدور أول موقع نتائجنا بالرقم الامتحاني  في العراق، وينتظر جميع طلاب المحافظات ظهورها على موقع نتائجنا بواسطة رقم الامتحان الذي حصلوا عليه. وكشف مصدر مسؤول في وزارة التربية العراقية عن الموعد الرسمي لإعلان نتائج هذه الامتحانات غدا الاثنين الموافق 17 يوليو 2023، وسنقدم لكم تفاصيل هذا الإعلان بمعلومات رسمية في هذا المقال.

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور أول موقع نتائجنا بالرقم الامتحاني

في ظل حالة التوتر والقلق الذي أثير بعد نشر بعض المواقع تصريحات منسوبة لأحد مسؤولي وزارة التربية والتعليم العراقية، والتي أكد فيها ظهور نتائج الثالث متوسط 2023 الدور أول موقع نتائجنا بالرقم الامتحاني ، والتي لم يتم الكشف عنها حتى الآن، يمكن للطلاب، وفقًا لقرار الوزارة الذي تم نشره عبر بيان رسمي، متابعة موقع نتائجنا حتى ظهور النتيجة بشكل رسمي. سنوفر لكم رابط الموقع الرسمي هنا.

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موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

موقع نتيجة نت

موقع نتائجنا

موقع ملازمنا

موقع ناجح

بالخطوات استعلم عن نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول موقع ناجح

طريقة الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2023 الدور أول موقع نتائجنا بالرقم الامتحاني حسب توجيهات وزارة التربية.

  • للبدء، يجب عليك تسجيل الدخول إلى موقع ناجح، موقع نتائجنا، عن طريق زيارة الرابط التالي من هنا.
  • ثم يتم توضيح نتائج السنة الثالثة من المرحلة المتوسطة للعام 2023.
  • ثم قم بكتابة رمز التحقق، ثم قم بكتابة رقم الامتحان الخاص بالطالب.
  • في النهاية، عند النقر على زر “بحث النتيجة”، ستظهر النتيجة فورًا في غضون لحظات.
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fareda salehمنذ 42 دقيقة
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