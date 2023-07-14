رسمياً إمكانية تنزيل نتائج الثالث المتوسط pdf الدور الاول من موقع نتائجنا الان

تنزيل نتائج الثالث المتوسط من موقع نتائجنا

ينتظر الطلاب وأولياء الأمور في العراق بفارغ الصبر إعلان نتائج الثالث المتوسط، حيث يبحثون عن أي وسيلة لمعرفة نتائجهم بأسرع وقت ممكن. ومن بين المواقع التي تقدم نتائج الثالث المتوسط موقع نتائجنا، وهو موقع إلكتروني متخصص في نشر نتائج الامتحانات العراقية.

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يتميز موقع نتائجنا بواجهة بسيطة وسهلة الاستخدام، كما أنه يوفر نتائج الامتحانات خصوصا الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الاول لجميع المحافظات العراقية، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور تنزيل نتائج الثالث المتوسط من موقع نتائجنا بسهولة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع نتائجنا ادخل رقم الامتحان الخاص بك. اضغط على زر “البحث”. ستظهر لك نتائج الامتحان الخاصة بك.

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فلاح القيسي ينشر نتائج الثالث متوسط بعد اعتمادها خلال الفترة ما بين يوم السبت إلى يوم الإثنين المقبل ونسبة النجاح عالية ومتوقع أن يتجاوز عدد الناجحين 70%!

أعلن وزير التربية العراقية فلاح القيسي، اليوم الجمعة، أن وزارة التربية ستنشر نتائج الثالث متوسط بعد اعتمادها خلال الفترة ما بين يوم السبت إلى يوم الإثنين المقبل، وقال القيسي في بيان صحفي، إن نسبة النجاح في الامتحانات هذا العام عالية، ومن المتوقع أن يتجاوز عدد الناجحين 70%.

وأضاف القيسي أن الوزارة اتخذت كل الإجراءات اللازمة لضمان دقة ونزاهة نتائج الامتحانات، وأنها ستعلن النتائج إلكترونيًا عبر موقع وزارة التربية العراقية.

وأعرب القيسي عن تهنئته للطلاب الناجحين، ودعا الطلاب الذين لم ينجحوا إلى إعادة المحاولة في العام المقبل.

يذكر أن وزارة التربية العراقية أعلنت في وقت سابق عن موعد إجراء امتحانات الثالث متوسط، حيث بدأت الامتحانات يوم الأحد 17 أبريل 2023، وانتهت يوم الخميس 21 أبريل 2023.

وشارك في الامتحانات أكثر من مليون ونصف طالب وطالبة، من جميع المحافظات العراقية.

نأمل أن يساعدك هذا المقال في تنزيل نتائج الثالث المتوسط من موقع نتائجنا بسهولة.