epedu.gov.iq نتائج الثالث المتوسط بالاسم 2023 pdf الدور الاول عبر موقع وزارة التربية العراقية

نتائج الثالث المتوسط بالاسم 2023، من المقرر أن تعلن نتائج الثالث المتوسط بالاسم 2023 خلال الساعات القادمة بعدما انتهت اعمال التصحيح ورصد الدرجات في كافة اللجان، حيث لم يتبقى الآن سوى رفع كشوف نتائج الثالث المتوسط 2023 عبر المواقع المخصصة لذلك وارسالها أيضا إلى المدارس ليتمكن الطلاب من معرفة درجاتهم في كل المواد، واليكم طريقة استخراج نتائج الثالث المتوسط 2023 بالرقم الامتحاني عبر موقع وزارة التربية العراقية الرسمي، فتابعونا.

نتائج الثالث المتوسط بالاسم 2023

وقد جائت نسبة النجاح في نتائج الثالث المتوسط بالاسم 2023 مرتفعة إلى حدا كبير مقارنة بالأعوام السابقة، وذلك وفقا للمؤشرات الأولية التي أفادت بها الجهات المعنية خلال الفترة الماضية، والتي كانت قد أكدت أن نتائج الثالث المتوسط 2023 ستعلن بعد انقضاء اجازة عيد الاضحى ولكنها تأخرت نظرا لأعمال التدقيق ضمانا ليحصل كل طالب على حقه دون زيادة أو نقصان، ويمكنك الاستعلام عن النتيجة بسهولة عبر القنوات الرسمية، لذا نقدم لكم رابط موقع وزارة التربية العراقية استخراج نتائج الثالث المتوسط 2023:

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية.

اختر ملف نتائج الثالث المتوسط 2023.

قم بادخال البيانات المطلوبة “الاسم الرباعي للطالب، الرقم الامتحاني”.

قم باختيار المحافظة “بغداد، الرصافة، الكرخ، صلاح الدين، النجف، نينوي، ذي قار، البصرة، دهوك، واسط، ارابيل،….”.

قم بالضغط على كلمة عرض النتيجة.

وحمل ملف pdf على جهازك لتتمكن من معرفة نتيجتك بسهولة.

استخراج نتائج الثالث المتوسط 2023 pdf

وعلى صفيح ساخن ينتظر الطلاب الكشف عن نتائج الثالث المتوسط 2023 pdf في أقرب وقت خاصة بعدما تزايدت حدة أجواء القلق التي يعيشون فيها، وبالتالي أطلقت الوزارة رصاصة الرحمة معلنة أن النتيجة ستعلن خلال ساعات معدودة في عمم المحافظات، ويمكنك ترك بياناتك لنجلب لك النتيجة فورا.