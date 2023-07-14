الان: نتائج التوجيهي فلسطين 2023 حسب الاسم ورقم الجلوس وموعد صدورها

نتائج التوجيهي فلسطين 2023 وموعد صدورها بعد اعتمادها من وكيل التربية وأن نسبة النجاح مرتفعة

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم العالي في فلسطين، الدكتور نواف العواودة، اليوم الخميس، أن نتائج الثانوية العامة “التوجيهي” لعام 2023 ستصدر يوم الأحد القادم الموافق 17 يوليو الجاري.

نتائج الثانوية العامة 2023 فلسطين

وقال العواودة، في تصريحات صحفية، إن نسبة النجاح في الامتحانات هذا العام مرتفعة، ومن المتوقع أن يتجاوز عدد الناجحين 70%.

وأضاف العواودة أن الوزارة اتخذت كل الإجراءات اللازمة لضمان دقة ونزاهة نتائج الامتحانات، وأنها ستعلن النتائج إلكترونيًا عبر موقع الوزارة.

وأعرب العواودة عن تهنئته للطلاب الناجحين، ودعا الطلاب الذين لم ينجحوا إلى إعادة المحاولة في العام المقبل.

نتائج التوجيهي جوال

للاستعلام عن نتائج التوجيهي 2023 من خلال تطبيق وزارة التربية والتعليم العالي:

قم بتحميل تطبيق وزارة التربية والتعليم العالي على هاتفك الجوال. افتح التطبيق. اضغط على علامة التبويب “النتائج”. أدخل رقم الجلوس الخاص بك. اضغط على زر “بحث”. ستظهر لك النتيجة الخاصة بك.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم العالي في فلسطين أعلنت في وقت سابق عن موعد إجراء امتحانات الثانوية العامة “التوجيهي”، حيث بدأت الامتحانات يوم السبت 8 يونيو 2023، وانتهت يوم الخميس 29 يونيو 2023.

وشارك في الامتحانات أكثر من 90 ألف طالب وطالبة، من جميع المحافظات الفلسطينية.

خطوات الاستعلام عن نتائج التوجيهي فلسطين

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائج التوجيهي فلسطين 2023 من خلال اتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع وزارة التربية والتعليم العالي في فلسطين الضغط على رابط “نتائج التوجيهي”. إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب. الضغط على زر “بحث”. ستظهر للطالب النتيجة الخاصة به.

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة “التوجيهي” لعام 2023 في فلسطين عبر الرسائل النصية (SMS) من خلال إرسال رقم الجلوس إلى الرقم 1700، وذلك بعد الإعلان عن النتائج يوم الأحد القادم الموافق 17 يوليو الجاري.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة “التوجيهي” عبر الرسائل النصية (SMS):

قم بإرسال رقم الجلوس الخاص بك إلى الرقم 1700. ستتلقى رسالة نصية تحتوي على النتيجة الخاصة بك.

ملاحظات:

يجب أن يكون رقم الجلوس مكونًا من 12 رقمًا.

سيتم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة “التوجيهي” لعام 2023 في فلسطين يوم الأحد القادم الموافق 17 يوليو الجاري.

يمكن للطلاب أيضًا الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة “التوجيهي” لعام 2023 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العالي في فلسطين، أو من خلال تطبيق وزارة التربية والتعليم العالي على الهاتف الجوال.

نصائح للطلاب بعد صدور نتائج التوجيهي فلسطين

يقدم وكيل وزارة التربية والتعليم العالي في فلسطين، الدكتور نواف العواودة، بعض النصائح للطلاب بعد صدور نتائج التوجيهي فلسطين لعام 2023، وهي كالآتي:

تقبل النتائج بصدر رحب، سواء كانت إيجابية أو سلبية.

لا تقارن نفسك بالآخرين، كل شخص له قدراته وإمكانياته الخاصة.

حدد أهدافك المستقبلية، وابدأ في العمل على تحقيقها.

لا تتوقف عن التعلم، فالعلم هو السبيل للنجاح في الحياة.

كن واثقًا من نفسك، وقدراتك.

نتمنى للجميع النجاح والتوفيق في نتائج التوجيهي الثانوية العامة فلسطين.