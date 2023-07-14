صدرت NOW نتائج التوجيهي الأردن 2023 tawjihi.jo حسب الاسم ورقم الجلوس

خطوات الاستعلام عن نتائج التوجيهي الاردن tawjihi.jo 2023 وموعد صدورها بعد اعتمادها من وكيل التربية وأن نسبة النجاح مرتفعة.

موعد نتائج التوجيهي الأردن 2023

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم الأردني الدكتور محمد الخرابشة، اليوم الخميس، أن نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2023 من المتوقع لها أن ستصدر في شهر أغسطس المقبل.

موقع نتائج ثانوية عامة الاردن www.tawjihi.jo حسب رقم الجلوس

وقال الخرابشة، في تصريحات صحفية، إن نسبة النجاح في الامتحانات هذا العام مرتفعة، ومن المتوقع أن يتجاوز عدد الناجحين ما يزيد عن 235642 ألف طالب وطالبة من إجمالي 3575664 طالب وطالبة بنسبة نجاح تفوق 70% وهي أعلى من العام الماضي.

وأضاف الخرابشة أن الوزارة اتخذت كل الإجراءات اللازمة لضمان دقة ونزاهة نتائج الامتحانات، وأنها ستعلن نتائج الثانوية العامة التوجيهي إلكترونيًا عبر موقع الوزارة.

وأعرب الخرابشة عن تهنئته للطلاب الناجحين، ودعا الطلاب الذين لم ينجحوا إلى إعادة المحاولة في العام المقبل.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم الأردني أعلنت في وقت سابق عن موعد إجراء امتحانات الثانوية العامة “التوجيهي”، حيث بدأت الامتحانات يوم السبت 8 يونيو 2023، وانتهت يوم الخميس 29 يونيو 2023.

وشارك في الامتحانات أكثر من 2500 ألف طالب وطالبة، من جميع المحافظات الأردنية ولم تصل أي شكوى بخصوص صعوبة الامتحانات داخل غرف المتابعة ولجان في المملكة الأردنية الهاشمية.

خطوات الاستعلام عن نتائج التوجيهي الأردن

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائج التوجيهي الأردن tawjihi.jo 2023 من خلال اتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع وزارة التربية والتعليم الأردني او tawjihi.jo الضغط على رابط “نتائج التوجيهي”. إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب. الضغط على زر “بحث”. ستظهر للطالب النتيجة الخاصة به.

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة “التوجيهي” لعام 2023 في الأردن عبر الرسائل النصية (SMS) من خلال إرسال رقم الجلوس إلى الرقم 1411، وذلك بعد الإعلان عن النتائج يوم الأحد القادم الموافق 17 يوليو الجاري.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة “التوجيهي” عبر الرسائل النصية (SMS):

قم بإرسال رقم الجلوس الخاص بك إلى الرقم 1411. ستتلقى رسالة نصية تحتوي على النتيجة الخاصة بك.

ملاحظات:

يجب أن يكون رقم الجلوس مكونًا من 12 رقمًا.

سيتم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة “التوجيهي” لعام 2023 في الأردن يوم الأحد القادم الموافق 17 يوليو الجاري.

يمكن للطلاب أيضًا الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة “التوجيهي” لعام 2023 في الأردن من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الأردني، أو من خلال تطبيق وزارة التربية والتعليم الأردني على الهاتف الجوال.

إلى هنا نكون قدمنا لكم رابط tawjihi.jo للاستعلام عن موقع نتائج توجيهي.