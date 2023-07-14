تحديث لعبة ببجي موبايل 2.7 pubg mobile دراغون بول للاندرويد Dragon Ball Super

تحديث لعبة ببجي موبايل 2.7 pubg mobile دراغون بول، يهتم عدد كبير من محبي الالعاب الالكترونية بمتابعة التحديثات التي يتم الإعلان عنها، حيث أعلنت لعبة ببجي عن تحديث جديد بالتعاون مع دراجون بول ، ومن المتوقع أن يقوم هذا التحديث بتغيير كبير في اللعبة، والذي سوف تميل الى لعبة رويال باتل ولعبة الانمي قصص المانجا، وهذا ما يجعل لعبة بابجي PUBG Mobile 2.7 اكثر اثارة وتشويق، ومن المقرر أن تضع خريطة جديدة بالاضافة الى اضافة ملابس جديدة في لعبة ببجي دراغون بول 2.7..

تحديث لعبة ببجي دراغون بول 2.7

يسعى عدد كبير من محبي الالعاب الالكترونية بتحديث لعبة ببجي دراغون بول 2.7 ، التي تتميز بععد كبير من المميزات وهذا ما جعلها حتى هذه اللحظة من أكثر الألعاب تحميلاً ، ويعد التحديث الجديد للعبة ببجي موبايل مزيج مختلط من لعبة ببجي دراغون بول سوبر، التي تتيح للاعب القتال في عدد من الأماكن من الانمي داخل معبد فنون الدفاع عن النفس وبيت كامي، إلا أن عدد من محترفي لعبة ببجي أكدوا أن هذه المناطق سوف يكون اللعب فيها صعب للغاية .

خطوات تثبيت ببجي موبايل 2.7

حيث يمكنكم تثبيت لعبة ببجي موبايل الجديد 2.7 على أجهزة الاندرويد والآيفون من خلال اتباع الخطوات الآتية:

قم بتحميل ملف apk من النسخة التجريبية ببجي موبايل.

اسمح بتثبيت البيانات .

قم بفتح لعبة ببجي .

قم بتسجيل الدخول على اللعبة .

بعد تنزيل التحديث الجديد للعبة ببجي سوف يتمكن اللاعب من استخدام ميزة “النقل السريع” والتي تتيح للاعب بين عدد من المناطق المختلفة على الخريطة، حيث تمنح اللاعب امكانية شن الهجمات غلى اعدائه هذا بالإضافة إلى وجود عدد كبير من الأسلحة إلى اللعبة، أبزها القناصة والتي تسمح للاعب مواجهة العدو وجهاً لوجه.